Fortnite : du neuf pour les établis d'amélioration, des quêtes inédites en Sauver le Monde et plus avec le patch 11.40

Fortnite nous avait laissés en 2019 avec une Fête Hivernale lors de laquelle de nombreux cadeaux ont pu être récupérés.

Epic Games recommence à chouchouter son jeu phénomène avec une nouvelle mise à jour majeure, numérotée 11.40. Le patch apporte une île en forme de fer à cheval pour le Mode Créatif, une baisse du prix des matériaux et une nouvelle option pour les établis d'amélioration en Battle Royale, ou encore une série de quêtes pour le mode Sauver le Monde, que vous pouvez retrouver ci-dessous : le changelog des deux autres parties de l'expérience est à retrouver en pages suivantes. D'ailleurs, en parlant de Sauver le Monde, vous pouvez en ce moment acquérir le pan solo de Fortnite à moitié prix, pour 19,99 €.

Série de quêtes Des jouets mal fichus

Il y a quelque chose qui cloche avec les jouets que nos héros ont déballés ! Cette bande de jouets mal fichus a soif de vengeance. Aidez la base à enrayer le soulèvement des jouets et déverrouillez Julie Théière, la nouvelle Aventurière.



Disponible le 16 janvier à 1h du matin (heure centrale européenne)

Julie Théière est remontée comme une pendule !





« On va bien s'amuser ! » - Julie

Avantage standard : Sous garantie O.U.R.S. a 100% de chances de coup critique contre les nouvelles cibles et 5% de chances de subir une défaillance. Pendant la défaillance, O.U.R.S. change de cible après chaque coup.

Avantage de Commandant : Sous garantie + O.U.R.S. a 100% de chances de coup critique contre les nouvelles cibles et 5% de chances de subir une défaillance. Pendant la défaillance, O.U.R.S. change de cible après chaque coup et électrocute un ennemi proche, lui infligeant 51 pts de dégâts de base. Les cibles électrocutées infligent 51 pts de dégâts d'énergie de base aux ennemis proches .



La Reine des glaces est de retour !

Elle préfère les Carcasses surgelées...

Avantage standard : Froid au toucher Augmente les dégâts contre les ennemis congelés de 14%.

Avantage de Commandant : Froid au toucher + Augmente les dégâts contre les ennemis congelés de 14%. Fracas sismique congèle les ennemis pendant 2,75 secondes. .



Nuit de glace - Livraison spéciale





La Bleulithe s'épuise et est introuvable dans l'environnement. Sortez et défendez les nouveaux distributeurs de Bleulithe pour remplir le brûleur ! Ne laissez pas le brûleur refroidir dans ce défi hebdomadaire et déverrouillez le fusil de sniper Engelure.

Fusil de sniper Engelure





Donnez des engelures aux Carcasses avec ce fusil de sniper semi-automatique ! Il inflige beaucoup de dégâts à moyenne et longue portée quand on tire rapidement.

Sauver le monde à -50% : la promotion se termine bientôt !





Les Packs de fondateur de Sauver le monde sont à -50% jusqu'au 17 janvier !



Les mises à niveau du Pack de fondateur sont également de retour ! Changez votre pack actuel en Pack super spécial ou en édition limitée dans la boutique du jeu.



Corrections de bugs