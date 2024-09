Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York refait parler de lui avec une date de sortie imminente

Après les sympathiques jeux narratifs Vampire: The Masquerade - Coteries of New York et Vampire: The Masquerade - Shadows of New York, Dear Villagers et Draw Distance vont remettre ça avec un troisième jeu, Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York. Annoncé en juin dernier, le titre refait enfin parler de lui.

Les studios annoncent que la date de sotie de Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York est fixée au 10 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, avec une compatibilité sur PS5 et Xbox Series X|S. Voici une présentation du jeu :

Plongez dans les rues de New York en 2024, où l'équilibre délicat du pouvoir ne tient qu'à un fil. Naviguez dans les eaux traîtresses de la politique vampirique et l'équilibre des pouvoirs entre la Camarilla et les Anarchs. Dans une ville où chaque actions peut faire la différence entre la vie et la mort, saurez-vous tracer votre propre destin au milieu du chaos ou votre ambition vous mènera-t-elle à votre perte ? Vampire : The Masquerade - Reckoning of New York vous invite à vous immerger dans le troisième volet de cette série de romans visuels captivants, avec en toile de fond une métropole moderne qui fourmille d'intrigues surnaturelles. Embrassez les ténèbres en tant que Descendant, un vampire plongé dans un monde de danger et de tromperie où la survie est primordiale. Jouez avec de nouveaux mécanismes de jeu en exploitant les pouvoirs des disciplines pour surmonter les défis ou échapper à la poursuite incessante des chasseurs lancés à vos trousses. Mais attention à la faim insatiable qui ronge votre être, menaçant de libérer la bête qui sommeille en vous.

Embarquez pour un voyage de découverte et de tromperie à partir de deux perspectives distinctes, chacune offrant un aperçu unique du monde clandestin des morts-vivants.

Alors que la saga des Kindreds de New York touche à sa fin, préparez-vous à assister à la conclusion palpitante de cette histoire passionnante au cœur de la jungle de béton.

En attendant de découvrir Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York dans les prochains jours, vous pouvez retrouver les deux précédents opus dans le New York Bundle, vendu 19,81 € sur Amazon.