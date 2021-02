BILAN du Nintendo Direct : toutes les annonces qu'il ne fallait pas louper, du lourd en vue ?

Les amoureux de Nintendo n'attendaient qu'une chose, un bon gros direct avec des annonces alléchantes. En effet, pendant plusieurs mois, la firme a diffusé des « mini direct », souvent sans prévenir, pour exhiber de petites productions. Le géant a donc pris la parole pendant 50 minutes il y a peu, que faut-il retenir de tout cela ?

Parlons peu, parlons bien, commençons par les licences exclusives à Big N. Un tout nouveau Mario Golf a été présenté, Super Rush, qui inclura des modes totalement délirants, Miitopia, le titre d'antan de la 3DS, fera son grand retour sur Switch, No More Heroes 3 a enfin eu droit à une date de sortie, un Tactical RPG, Project Triangle Strategy, a été dévoilé, et un troisième opus de Splatoon verra le jour... en 2022.

Du côté des « ajouts supplémentaires », des personnages de Xenoblade Chronicles 2 rejoindront le roster de Super Smash Bros. Ultimate, une mise à jour Super Mario pour Animal Crossing : New Horizons va être déployée, et un Pass d'Extension pour Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau a été officialisé.

Et les tiers dans tout cela ? La Switch accueillera Fall Guys: Ultimate Knockout, un remaster de Legend of Mana et Stubbs the Zombie, le nouveau bébé de Koei Tecmo, Samurai Warriors 5, une Édition Intégrale de Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville, une trilogie Ninja Gaiden, un free-to-play se focalisant sur la licence Star Wars, un petit jeu d'exploration, Outer Wilds, le sympathique Tales from Borderlands, et un nouveau titre multijoueur psychédélique, Knockout City.

De ce que nous pouvons en voir, les aficionados de The Legend of Zelda sont en colère. En effet, nous approchons des 35 ans de la franchise, Nintendo n'a pas su exciter la communauté qui était prête à sortir les billets... Pas de nouvelles informations, ni d'images, concernant The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, pas de portages de Twilight Princess et de Wind Waker, pas de compilation regroupant les vieilles productions de la NES, SNES et 64, « pas de » tout simplement. Seule une édition HD de The Legend of Zelda: Skyward Sword a été montrée, et des Joy-Con collector introduits. Dommage pour le coup...

