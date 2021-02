Stubbs the Zombie : le remaster du jeu apocalyptique officialisé

Nintendo a profité de son Direct diffusé cette nuit pour officialiser une version remastérisée de Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, un jeu sorti à l'origine sur PC et Xbox en 2005 puis sur le Xbox Live trois ans après. Le titre avait récemment fait parler de lui avec des Trophées en fuite sur le Microsoft Store.

Cette version remastérisée de Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse proposera donc une aventure atypique alors que le joueur contrôle un mort-vivant se réveillant dans les années 60, pour dévorer des cerveaux et lancer une apocalypse zombie. Le jeu est développé par Aspyr Media, éditeur du jeu de base et qui s'est fait remarquer récemment avec une remastérisation de Star Wars Episode I: Racer d'excellente facture. De nombreuses images sont à retrouver sur la seconde page.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse est attendu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch avec une date de sortie fixée au 16 mars 2021.