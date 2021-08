Stubbs the Zombie : une version physique annoncée sur consoles

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse est sorti à l'origine sur PC et Xbox en 2005 puis sur le Xbox Live trois ans après, mais il a eu droit à une version remastérisée en début d'année grâce à Aspyr Media et THQ Nordic. Le titre était alors distribué uniquement en Occident et en version dématérialisée.

Mais les studios viennent d'annoncer cette semaine que Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse va avoir droit à sa version physique sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, la date de sortie en boîte est déjà fixée au 26 octobre 2021. Il faudra débourser 19,99 € sur PlayStation ou Xbox, et 29,99 € sur Switch.

Par ailleurs, les joueurs asiatiques pourront enfin mettre les mains sur la version numérique de Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse à cette même date, via le PlayStation Store et le Nintendo eShop. Vous pouvez retrouver une Switch à 292,90 € sur Amazon.