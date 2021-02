Stubbs the Zombie : bientôt un portage sur PC, Xbox One et Xbox Series X et S ?

TrueAchievements suit de près les Succès des consoles de Microsoft, et il a découvert que le constructeur avait listé dans sa base de données des récompenses pour Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, un jeu sorti sur PC et Xbox en 2005 puis sur le Xbox Live trois ans plus tard.

Le titre inclura 35 Succès pour 1 000 Gamerscore, et même si Microsoft n'a rien communiqué, le titre serait développé par Aspyr Media, éditeur du jeu de base et qui a surtout sorti l'année dernière un portage proche d'une remastérisation de Star Wars Episode I: Racer. Le studio compte-t-il recycler d'autres de ses jeux ? Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour le savoir, la date de sortie serait fixée au 16 mars prochain sur le Microsoft Store, laissant penser à une disponibilité sur PC, Xbox One et Xbox Series X | S.

En tout cas, Stubbs the Zombie n'avait pas vraiment marqué les joueurs, et pourtant, il était assez fun, permettant de contrôler un mort-vivant déclenchant une apocalypse de zombies pour éliminer des humains avec des pouvoirs insolites.