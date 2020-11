Star Wars Episode I: Racer enfin disponible sur Xbox One

Sorti la même année que le film Star Wars, épisode I : La Menace fantôme, Star Wars Episode I: Racer n'est donc plus tout jeune, mais il a fait son retour sur PC via GOG.com en 2018, avant d'avoir droit à des versions PlayStation 4 et Nintendo Switch cet été. Et la Xbox One dans tout cela ?

Eh bien, bonne nouvelle, Star Wars Episode I: Racer a débarqué cette semaine sur le Microsoft Store, au prix de 14,99 €. Comme l'indique la page du jeu sur la boutique, le jeu de course d'Aspyr Media est compatible avec les Xbox One, mais également avec les Xbox Series X et S, attendues le 10 novembre prochain.

Star Wars Episode I: Racer est pour rappel un jeu de course avec des podracers (ou modules de course) avec 25 pilotes, des circuits sur huit mondes différents et la possibilité d'améliorer les véhicules grâce aux droïdes mécanos. Vous pouvez acheter une carte de 20 € pour le Xbox Live sur Amazon.fr.