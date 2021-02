Legend of Mana : un remaster du 4e épisode de la saga annoncé sur Switch, PS4 et PC

Ces dernières années, Square Enix a fait revivre sa licence Seiken Densetsu de bien des manières. Pour commencer, nous avons un remake du légendaire Secret of Mana sur les consoles de Sony et PC, qui a été suivi par la sympathique compilation Collection of Mana regroupant les trois premiers épisodes sous leur forme d'origine, et enfin Trials of Mana, un remake fringuant qui a dépassé le million de ventes. Forcément, l'éditeur n'allait pas s'arrêter en si bon chemin et vient d'annoncer une refonte d'un autre jeu lors du Nintendo Direct.

C'est donc un remaster, et non remake malheureusement, de Legend of Mana qui a été dévoilé à destination de la Switch, mais aussi de la PS4. Pour la petite histoire, il s'agit là du quatrième épisode de la licence paru en 1999 sur la première PlayStation, considéré comme un spin-off et qui n'a jamais eu droit à une sortie sur le territoire européen. Cette version disposera de musiques réarrangées, les anciennes étant également incluses, d'un nouveau mini-jeu et il sera possible de jouer sans rencontrer de combat sur notre route. Sa date de sortie est d'ores et déjà fixée au 24 juin sur PS4, Switch et PC (Steam) !

En attendant d'en savoir plus, vous pouvez toujours vous procurer Trials of Mana sur Switch au prix de 40,23 € sur Amazon.