Legend of Mana : de nouveaux visuels partagés pour le remaster et des détails sur son contenu

Assez discrète depuis son annonce lors du Nintendo Direct de février dernier, la remastérisation de Legend of Mana nous redonne de ses nouvelles avec tout un tas de nouveaux visuels plus ou moins colorés et artworks de ses personnages, que vous pouvez apprécier en page suivante. Square Enix en profite aussi pour détailler un peu plus cet Action-RPG remis aux goûts du jour.

Avec sa bande-son réarrangée, ses arrière-plans redessinés et son interface modernisée, Legend of Mana nous contera l'histoire de héros partant en quête de l'Arbre Mana à travers la carte vide du monde de Fa'Diel qu'il faudra remplir à l'aide d'objets spéciaux. Plusieurs arcs narratifs y seront disponibles :

Dans l'arc narratif The Escad Story Arc, les joueurs suivront les péripéties de quatre amis d'enfance, Escad, Daena, Matilda et Irwin. Ils découvriront leurs motivations contradictoires suite à la Guerre des Fées ayant eu lieu dix ans auparavant. Dans l'arc narratif The Dragon Killer Arc, les joueurs rejoindront Larc, chevalier dragon de Drakonis, dans sa quête pour vaincre les Dragons de la Sagesse tout en affrontant un autre chevalier dragon, Sierra.

Un arbre ancestral appelé Trent nous attendra dans son verger et nous permettra de faire pousser des fruits et légumes servant à nourrir nos familiers, à peindre les golems ou encore à modifier notre équipement.

Équipement exclusif - Les joueurs pourront forger un nouvel équipement exclusif et modifier leur équipement déjà existant à la Forge. De plus, une fois que l'atelier aura été construit, les joueurs pourront s'en servir pour fabriquer de puissants instruments enchantés.

- Les joueurs pourront forger un nouvel équipement exclusif et modifier leur équipement déjà existant à la Forge. De plus, une fois que l'atelier aura été construit, les joueurs pourront s'en servir pour fabriquer de puissants instruments enchantés. Familiers - Les joueurs peuvent trouver des œufs et les faire éclore pour adopter des familiers possédant des capacités de soutien « Synchro Effects » très utiles pour aider les joueurs à remporter la victoire dans les combats. Les familiers vivent dans le corral des monstres situé sur le terrain de la maison du joueur et peuvent rapidement devenir plus fort si le joueur les envoie jouer au mini-jeu « Ring Ring Land ».

- Les joueurs peuvent trouver des œufs et les faire éclore pour adopter des familiers possédant des capacités de soutien « Synchro Effects » très utiles pour aider les joueurs à remporter la victoire dans les combats. Les familiers vivent dans le corral des monstres situé sur le terrain de la maison du joueur et peuvent rapidement devenir plus fort si le joueur les envoie jouer au mini-jeu « Ring Ring Land ». Golems magiques - Les golems sont des formes de vie magiques que les joueurs peuvent collecter. Ils ont été imprégnés de la puissance de Mana et apportent leur soutien durant les combats. Les joueurs peuvent contrôler les PV (points de vie) et les stats de leurs golems, et peuvent les équiper avec plus de 50 capacités offensives ou défensives différentes pour les aider à vaincre leurs ennemis au combat.

Si vous êtes séduits par cette version moderne de Legend of Mana, sachez qu'elle est attendue le 24 juin uniquement au format numérique sur PS4, Switch et PC (Steam), et sera vendue 29,99 €. En guise de bonus d'achat avant le 23 juillet, vous recevrez un lot de 10 avatars et un thème sur la console de Sony ou un fond d'écran sur ordinateur. Si la licence vous plait Collection of Mana est disponible en boîte au prix de 39,00 € sur Amazon.