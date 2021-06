Seiken Densetsu : Trials of Mana et l'inédit Echoes of Mana annoncés sur mobiles, un anime Legend of Mana et un jeu pour console en production

La licence Seiken Densetsu, ou Mana en Occident, soufflera ce 28 juin sa trentième bougie. Square Enix a donc tenu ce dimanche 27 juin un live pour ce 30e anniversaire, qui nous a réservé quelques annonces pas spécialement réjouissantes. Avant de voir en détail de quoi il s'agit, rappelons que le remaster HD de Legend of Mana est sorti cette semaine sur PS4, Switch et PC, uniquement au format numérique par chez nous, il a d'ailleurs bénéficié d'un long segment durant la présentation. À la clé, nous avons eu droit à l'annonce d'une mise à jour prévue pour l'automne et qui ajoutera la police de caractères d'origine, et surtout celle d'un anime sous-titré The Teardrop Crystal produit par Warner Bros. Japan et animé par Graphinica avec la collaboration de Yokohama Animation Lab. Pour vous rafraîchir la mémoire quant à cette saga légendaire du jeu de rôle japonais, voici la liste de toutes les sorties dans l'Archipel :

Bien, alors, quoi de neuf pour Seiken Densetsu ? Pour commencer, c'est le dernier épisode du projet de remakes à ce jour qui a fait parler de lui. En effet, le troisième épisode principal, Trials of Mana, qui est sorti sur PS4, Switch et PC en 2020, va avoir droit à son portage sur mobiles. Son lancement sur les appareils sous Android et iOS est d'ores et déjà prévu pour le 15 juillet prochain au Japon au prix de 2 940 ¥ et dans le reste du monde, coûtant 23,99 $ / €.

Nous avons ensuite eu droit à l'annonce d'un épisode inédit... là encore sur mobiles malheureusement. Dénommé Seiken Densetsu: Echoes of Mana, ce free-to-play sortira en 2022 sur iOS et Android, et se présente comme un Action-RPG en 2D développé par Wright Flyer Studios (Another Eden). Outre deux nouveaux protagonistes nommés Kilt (homme) et Kilte (femme), nous retrouverons surtout tous ceux des anciens épisodes principaux, entièrement doublés, pouvant intégrer notre équipe avec jusqu'à 4 personnages à la fois. Pour le moment, seuls le héros et Amanda (Adventures of Mana), Randi et Primm (Secret of Mana), Duran et Angela (Trials of Mana), et Keldric et Lekius (Dawn of Mana) ont été montrés.

Un site officiel a déjà ouvert ses portes, mais n'en montre pas plus pour le moment, du gameplay étant visible dans le replay de la présentation.

Vous pouvez revoir l'intégralité du live anniversaire ci-dessous, avec des phases de gameplay des différents titres présentés et aussi de ceux déjà commercialisés.

Mise à jour : un nouvel épisode sur consoles est également en développé selon le producteur Masaru Oyamada qui a déclaré la chose suivante durant le live :

« Nous voulions l'annoncer en diffusant une bande-annonce sympa, mais nous ne sommes qu'au début du 30e anniversaire », a déclaré Oyamada. « Nous développons en fait [un nouveau titre], mais veuillez patienter un peu plus longtemps jusqu'à ce que l'annonce à proprement parler. Bien que [le créateur de la série Mana, Koichi Ishii] y a jeté un coup d'œil il y a un peu. Nous sommes à ce niveau [de développement], alors attendez-le avec impatience. Le développement a encore du chemin à parcourir... Nous développons pour console, alors j'espère que vous pourrez l'attendre avec impatience.

Vous pouvez acheter Trials of Mana sur PS4 et Switch au prix de 29,99 € sur le site de la Fnac.