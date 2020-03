Trials of Mana : New Game+, post-game inédit et 4e classes en images et en détail, une démo en approche

Square Enix a beaucoup insisté sur le fait que Trials of Mana, remake de Seiken Densetsu 3 jamais sorti chez nous, respecterait grandement le matériau original malgré ses graphismes modernisés. Il est désormais temps pour l'éditeur de préciser que cette version ne sera pas avare en nouveautés.

D'un côté, dans toute l'aventure, il sera possible de chercher P'tit Cactus, la mascotte du jeu. À chaque fois que nous le débusquerons de sa cachette, nous recevrons des prix encore meilleurs, alors il est fortement conseillé de le pourchasser dans les villes comme en dehors. Ensuite, un tout nouveau chapitre sera ajouté à la fin de l'histoire. Il prend place alors que le groupe reçoit un message de mauvais augure dans la bibliothèque royale de Forséna et apprend l'existence de la 4e classe. Chaque personnage doit alors retourner dans sa patrie pour résoudre une quête spéciale, au terme de laquelle il devra opter pour une spécialité Lumière ou Ténèbres.

Duran pourra devenir Héros Divin ou Berserker, Angela une Reine Mystique ou une Ensorceleuse, Kevin un Lycanthrope Royal ou un Exterminateur, Charlotte une Grande-Prêtresse ou une Émissaire du Chaos, Hawkeye une Sentinelle ou un Guetteur, et enfin Riesz une Météorite ou une Brynhildr. Chaque classe comprend un costume spécial et de nouvelles armes à équiper, et vous pouvez d'ailleurs découvrir leur apparence en page suivante.

Une fois ce chapitre supplémentaire terminé et une sauvegarde faite, vous débloquez enfin une Nouvelle Partie Plus ! Ce mode New Game+ vous permet de refaire l'ensemble du jeu avec vos pièces d'or, vos objets standards, vos compétences partagées, vos découvertes de P'tit Cactus et plus encore, mais il n'est pas dit si la difficulté est ajustée en conséquence.

Nous le découvrirons au plus tard à la date de sortie de Trials of Mana, le 24 avril 2020 sur PC, PS4 et Switch. Petite surprise pour finir : une démo sera jouable dès demain via l'eShop ! Enfin ça, c'est à condition que les serveurs en ligne de Nintendo se remettent en marche.