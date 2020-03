Nintendo Switch : tous les serveurs en ligne HS en ce début de confinement

Alors que la France vient de renforcer ses mesures de confinement pour lutter contre la propagation du COVID-19, et que bien d'autres pays ont mis en place des mesures plus ou moins drastiques en ce sens, beaucoup se tournent forcément vers Internet ou les jeux vidéo pour occuper leur temps libre.

Les utilisateurs de Nintendo Switch doivent cependant faire face à un épineux problème depuis environ 11h00 ce matin en France : l'entièreté des services en ligne est actuellement indisponible. Du Nintendo eShop aux fonctionnalités liées au Nintendo Switch Online, rien ne marche actuellement, une situation plutôt rare sur la console.

Le constructeur est bien évidemment déjà au courant, et a officialisé cette panne générale sur les réseaux sociaux. Il planche sur une solution pour remettre ses serveurs HS d'aplomb au plus vite, et demande aux joueurs d'être patients : espérons que la situation ne dure pas dans le temps, surtout à l'approche de la sortie d'Animal Crossing: New Horizons.

