Nintendo Switch : attention, chargez votre console au moins tous les 6 mois, ou la batterie peut mourir !

Les consoles, c'est comme les voitures : il faut les utiliser régulièrement pour ne pas abimer la batterie. Les possesseurs de PSP qui se sont retrouvés avec une batterie gonflée, et bien évidemment morte, après plusieurs mois voire année d'inutilisation, le savent bien. Ce conseil vaut toujours pour les consoles modernes, et Nintendo a tenu à faire un rappel à ce sujet sur les réseaux sociaux japonais.

Le message est simple : si vous voulez éviter que votre batterie ne devienne inutilisable avant même de perdre en qualité de rechargement, il faut veiller à la charger au moins une fois tous les six mois, selon les recommandations du constructeur.

La batterie intégrée à la console de jeu peut devenir non rechargeable si elle n'a pas été chargée ou utilisée pendant trop longtemps. Veuillez la charger une fois tous les six mois.

Cette consigne vient du fait que les batteries Lithium-ion comme celles intégrées à la Switch perdent de leurs propriétés chimiques naturellement, à chaque recharge, mais aussi quand elles ne sont pas utilisées. Et plus la batterie est faible, plus la réaction se fait rapidement : garder sa console vide de batterie pendant une trop longue période peut donc fortement impacter ses performances. Ne paniquez pas non plus de laisser votre console sans recharge pendant quelques jours ou quelques semaines, mais pensez donc à la recharger au moins deux fois par an si vous ne l'utilisez pas.

