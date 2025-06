Switch 2 : votre batterie semble se vider trop vite ? Nintendo a une solution

Il est bien difficile de concevoir une console portable équipée d'une batterie suffisamment puissante pour alimenter tous les composants, sans transformer la machine en four de poche ou la rendre trop imposante. La Switch 2 embarque un modèle lithium-ion de 5220 mAh, Nintendo annonce une autonomie entre 2 et 6,5 heures, selon les jeux et les conditions d'utilisation. Mais certains fans qui ont acheté la console au lancement voient leur batterie se vider plus rapidement que prévu.

Alors, Nintendo a-t-il menti sur l'autonomie de sa Switch 2 Eh bien non, le problème vient de l'indicateur de batterie, qui n'est pas fiable. Même en arrivant à 0 %, la console continue de fonctionner, c'est clairement une erreur d'affichage. Nintendo est au courant du problème et apporte une solution sur son site officiel :

1. Assurez-vous que la console dispose de la dernière mise à jour système.



2. Réglez les trois paramètres du mode Veille automatique sur Jamais. Comment régler le mode Veille automatique sur Jamais ?



1. Dans le menu ACCUEIL, sélectionnez Paramètres système.

2. Faites défiler les options à gauche et sélectionnez Mode Veille.

3. Réglez « Veille automatique (Lecture sur l'écran système) », « Veille automatique (Connecté au téléviseur) » et « Veille automatique (Lecture de contenu multimédia) » sur Jamais. 3. Branchez l'adaptateur secteur directement sur la console. 4. Laissez la console se charger jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée ou pendant au moins trois heures. 5. Laissez la console branchée à l'adaptateur secteur pendant une heure supplémentaire. 6. Une fois cette heure écoulée, débranchez l'adaptateur secteur de la console et laissez la console afficher le menu ACCUEIL pendant environ trois à quatre heures. Laissez la batterie se décharger au maximum. 7. Une fois la batterie presque déchargée, éteignez la console et laissez-la reposer pendant au moins 30 minutes. 8. Répétez les étapes 3 à 6 plusieurs fois. L'indicateur de charge de la batterie s'améliorera progressivement en répétant ce processus plusieurs fois.

Plusieurs utilisateurs ont réussi à corriger le problème avec cette manipulation, loin d'être intuitive, mais si cela ne suffit pas, eh bien Nintendo rajoute que « la console Nintendo Switch 2 devra peut-être être réparée ». Pour rappel, il est également possible d'activer un réglage pour recharger la batterie à 90 % au maximum, afin de préserver sa durée de vie.

