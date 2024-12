Nintendo Switch : faites le point sur votre année 2024 avec de nombreuses statistiques

Après Xbox et son bilan de l'année 2024 (Year in Review) et PlayStation avec son Wrap-Up 2024, c'est désormais au tour de Nintendo de lancer sa rétrospective de ces douze derniers mois par l'intermédiaire d'un site dédié. Il suffit de vous y connecter avec le compte que vous utilisez sur Switch pour découvrir tout un tas de statistiques.

Comme en 2023, le premier jeu lancé est donc indiqué, dans notre cas Pokémon Écarlate, suite à quoi c'est la quantité de titres auxquels nous avons joué et le nombre d'heures total qui sont mis en avant, avec les icônes des productions en question. Sur la dizaine de projets nous ayant occupé, nous avons ainsi passé 323 heures selon ces données, avec un top 3 uniquement constitué de jeux Mario, à savoir Paper Mario : La Porte Millénaire, Mario & Luigi : L'épopée fraternelle (soon™) et Super Mario Party Jamboree, pour un style de jeu porté à 40 % sur l'action et à 33 % sur les RPG. Le mois durant lequel nous avons le plus joué est également précisé (octobre ici), avec ensuite des statistiques détaillées pour chacun. Enfin, il nous est demandé de choisir notre jeu préféré parmi ceux auxquels nous avons touché.

Pour terminer, il est possible de télécharger trois visuels récapitulatifs afin de les partager ensuite sur les réseaux sociaux avec le hashtag #NintendoSwitch2024. Et bien évidemment, quelques suggestions de projets qui pourraient nous intéresser sont également indiquées.

Vous pouvez vous procurer une Switch modèle OLED sur Amazon ou Cdiscount au prix de 310,49 €.

Lire aussi : Nintendo revient sur les changements structuraux de l'ère de la Switch qui en ont fait un succès