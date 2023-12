Nintendo Switch : faites le point sur votre année 2023 avec de nombreuses statistiques

L'heure est déjà au bilan de l'année 2023 du côté des principales plateformes de jeu vidéo. Après le PlayStation Wrap-Up 2023, nous nous penchons désormais sur la rétrospective de Nintendo pour sa Switch. Pour découvrir ce qui vous a marqué ces derniers mois, vous pouvez ainsi vous rendre sur le site en question et vous y connecter.

Au programme, le premier jeu lancé en 2023, le nombre de productions jouées et le nombre d'heures associées, avec un classement des titres sur lesquels nous avons passé le plus de temps. De notre côté, comme vous pouvez le voir, c'est Xenoblade Chronicles premier du nom qui nous a longuement occupé, suivi par Fire Emblem Engage et Pikmin 4. Une répartition en pourcentage selon les genres, le temps de jeu par mois et le choix de notre jeu préféré de l'année viennent compléter ce tour d'horizon. Et évidemment, il est possible de partager ces informations sur les réseaux sociaux, en utilisant par exemple le hashtag #NintendoSwitch2023.

Vous pouvez vous procurer une Switch modèle OLED sur Amazon au prix de 310,49 €.

Lire aussi : Switch : un point sur les ventes de consoles et le top 10 des jeux Nintendo au 30 septembre 2023, comment va l'éditeur ?