Xbox : le bilan de 2024 lancé avec le Year in Review

Comme à chaque fin d'année, c'est le moment de faire le bilan. Les plateformes de streaming musical s'en donnent à cœur joie depuis quelques années déjà et les constructeurs de consoles ont évidemment emboîté le pas. Alors que le mois de décembre commence tout juste, Microsoft lance son Xbox Year in Review.

En vous rendant sur la page de l'évènement et en vous connectant, vous aurez ainsi droit à un bilan de votre année 2024, avec votre jeu vidéo préféré de ces 11 derniers mois, le temps de jeu accumulé, les succès débloqués, etc.. De notre côté, à part avoir roulé pendant 61 heures sur Forza Motorsport, nous avons simplement testé Senua’s Saga: Hellblade II (et joué 35 minutes à Sea of Thieves, soit le temps de charger le navire et de se faire couler par d'autres joueurs).

Phil Spencer a même un petit message pour tous les joueurs Xbox, mais surtout, Microsoft nous invite à bien nous préparer l'année 2025 en nous abonnant au Game Pass. Le service est moins cher chez les revendeurs en ligne, à 14,99 € par mois pour le GP Ultimate sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.