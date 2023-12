Xbox : les joueurs font le bilan de 2023 avec le Year in Review

Tout comme PlayStation et son Wrap-Up 2023, Xbox lance lui aussi son bilan de l'année 2023 avec le Year in Review. L'occasion de se remémorer vos parties de ces 12 derniers mois sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, d'exhiber son gros Gamerscore et de découvrir quelques statistiques.

Avant cela, Microsoft fait également le bilan global de l'année 2023, avec plus de 36 000 parties jouées, 4,5 milliards de Succès débloqués et un Gamerscore total de 91 milliards de points. Concernant la rétrospective personnalisée, Microsoft nous dit tout :

Attachez vos ceintures, car la bilan de l’année Xbox est arrivée, vous invitant à entreprendre un voyage épique qui vous fera revivre les souvenirs de votre année vidéoludique. Embarquez avec nous pour revivre vos exploits, vos victoires, et les moments inoubliables qui ont façonné votre année. Revivez le meilleur de 2023 Imaginez : toutes ces heures passées à accomplir des quêtes, à remporter des batailles en multijoueurs, et, en fin de compte, à devenir une légende du jeu vidéo. Remontez le temps pour découvrir tous les jeux auxquels vous avez joué, le Gamerscore que vous avez obtenu, et comment il se compare à celui accumulé tout au long de votre expérience de joueur ou de joueuse. Tendances et Analyses Découvrez comment votre style de jeu a pris vie grâce à des données personnalisées. Accédez à des statistiques telles que le temps de jeu total, le nombre total de succès, les genres de jeu les plus joués, le mois de jeu le plus important et bien plus encore ! Vous pouvez même voir quels sont vos 3 jeux les plus joués et comment vous vous situez par rapport à eux. Un peu de vantardise Une fois que vous aurez pris connaissance de votre rétrospective de l’année, vous allez probablement vouloir le montrer. Vous pouvez partager vos résultats en un clic (sur mobile) et dire à vos followers à quoi vous avez joué (et montrer à quel point vous avez été bon). Comment accéder à votre rétrospective annuelle Xbox Rendez-vous sur www.xbox.com/YearinReview

Connectez-vous à votre compte Xbox pour accéder à votre parcours de jeu personnalisé en 2023.

Plongez dans les tendances qui ont façonné votre expérience de jeu.

Partagez-la avec vos amis et célébrez votre année !

Ne manquez pas cette occasion ! Votre rétrospective de l’année 2023 n’est pas seulement un récapitulatif, c’est une ode aux aventures numériques qui ont marqué votre année. Alors, préparez-vous, connectez-vous et laissez les jeux et les souvenirs défiler.

Pour faire mieux l'année prochaine, vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate à partir de 13,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.