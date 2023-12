PlayStation Wrap-Up 2023 : découvrez vos temps forts sur PS5 et PS4 avec de grosses statistiques et un petit cadeau !

La fin 2023 approche et les constructeurs font plaisir à leur communauté en proposant des rétrospectives de ces 12 derniers mois. Pour ne pas changer, PlayStation a donc lancé comme chaque année son wrap-up, accessible depuis le site de l'initiative et qui est accessible jusqu'au 12 janvier 2024, avec une actualisation qui continuera à se faire jusqu'au 31 décembre. Notez qu'il faut avoir au préalable autorisé la transmission des données.

Nombre de jeux joués, nos préférés en termes de temps investi (pas de surprise nous concernant, c'est toujours Destiny 2 qui l'emporte haut la main, même si la durée en orbite doit aussi être comptabilisée) et de type, le nombre de sessions par mois et heures passées, les Trophées obtenus, tout est là pour faire le point sur l'année qui va se terminer. Et Sony Interactive Entertainment connaît même la couleur de notre manette, le progrès en matière de traçage ne cessera jamais de nous étonner. Plus anecdotique, les récompenses PlayStation Stars sont également mentionnées et un code à usage unique nous est même offert pour en débloquer une liée à Marvel's Spider-Man, un Spider-Bot, ainsi qu'un avatar lié à cette initiative.

Mais la firme ne fait pas tout cela de manière innocente et se sert aussi de cette rétrospective pour mettre en avant des productions qui pourraient nous plaire, ainsi que ses abonnements PlayStation Plus Extra et Premium. Les joueurs ne s'étant pas encore remis de la hausse des tarifs à l'année, cela ne fait que rajouter de l'huile sur le feu...

Si vous êtes intéressés, sachez que des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.