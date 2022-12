PlayStation Wrap-Up 2022 : temps de jeu, nombre de jeux joués, Trophées gagnés... découvrez VOS temps forts de l'année en chiffres !

Comme Spotify, Soundcloud et d'autres le font pour la musique, Sony Interactive Entertainment propose depuis 2020 de revivre notre année vidéoludique en statistiques. Si vous aimez consulter ou partager des informations et infographies sur vos parties, bonne nouvelle, le PlayStation Wrap-Up est de retour pour son édition 2022.

Vous avez jusqu'au 13 janvier 2023 pour vous rendre sur le site dédié pour consulter vos temps forts de l'année sur PS4 et/ou PS5, le nombre de Trophées que vous avez remportés, le temps que vous avez passé sur vos jeux favoris, votre rapport au PlayStation Plus, et plus encore. Les exploits de la communauté sont aussi évoqués en parallèle pour vous permettre d'en apprendre davantage sur les usages d'autres joueurs. De quoi se remémorer des bons souvenirs vidéoludiques, et peut-être pour certains de se surprendre en voyant le temps consacré à certains titres.

2022 nous a proposé bon nombre de nouvelles aventures, de terres à explorer et d’amis ou d’adversaires à rencontrer. Que vous ayez passé la majorité de votre temps à explorer les Neuf Royaumes aux côtés de Kratos et Atreus ou que vous ayez guidé un chat errant dans un monde unique et dystopique, revivez ces instants vidéoludiques et célébrez votre année grâce aux temps forts PlayStation 2022.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 13 janvier 2023, les utilisateurs de consoles PS4 ou PS5* peuvent accéder à leurs temps forts de 2022, mais aussi les partager. Ils récapitulent le nombre de trophées remportés, le nombre de jeux auxquels ils ont joué, le nombre d’heures passées sur des jeux PS4 et PS5 ainsi que le nombre de jeux mensuels PlayStation Plus téléchargés s’ils sont abonnés à PlayStation Plus. Les statistiques seront mises à jour jusqu’à la fin de l’année 2022, alors n’oubliez pas de les consulter au début de l’année prochaine.

Vous pouvez également afficher les statistiques obtenues par toute la communauté PlayStation en 2022, notamment le nombre de Gueules-d’orage éliminés dans Horizon Forbidden West, le nombre de kilomètres parcourus dans Gran Turismo 7 ou encore le nombre total de lancers de haches dans God of War Ragnarök.

À la fin des temps forts de 2022, vous recevrez une carte de synthèse que vous pourrez partager ou comparer à celle des autres joueurs : mes temps forts de 2022 se trouvent ci-dessous. Comme vous pouvez le constater, j’ai passé une bonne partie de l’année 2022 à manier des épées à deux mains dans l’Entre-Terre d’Elden Ring (et j’y ai pris un malin plaisir). À quel jeu avez-vous le plus joué ?

Les utilisateurs de consoles PS5 et PS4* qui cochent toutes les sections des temps forts de 2022 peuvent également recevoir un code d’activation du service pour obtenir l’un des six avatars Astro Bot reflétant leurs exploits vidéoludiques PlayStation de l’année. Chaque code d’activation du service de ces avatars peut être obtenu par d’autres joueurs dans leur région, autrement dit les utilisateurs peuvent partager leur code avec leurs amis et tenter d’obtenir les différents codes d’avatars disponibles.

Pour plus d’infos, visitez la page des temps forts de 2022 ici.

N’hésitez pas à partager le jeu auquel vous avez le plus joué en 2022 ou vos statistiques insolites dans les commentaires ci-dessous.