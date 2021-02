PlayStation Wrap-Up 2020 : découvrez VOS chiffres de l'année avec une infographie personnalisée, un thème dynamique PS4 offert

Nous sommes certes en février, mais il est encore temps pour certains de dégainer leurs infographies pour 2020. C'est le cas de Sony Interactive Entertainment, qui lance son opération PlayStation 2020 Wrap Up afin de nous permettre de découvrir les chiffres de NOTRE année passée.

Vous voulez savoir quels sont les jeux sur lesquels vous avez passé le plus de temps ? Votre genre préféré ? Votre total d'heures de jeu en 2020 ? Votre jour de jeu privilégié ? Le total de vos trophées remportés ? Mais aussi quelques chiffres et classements concernant l'ensemble de la communauté durant ces 12 mois ? Alors, rendez-vous sur le site dédié, et connectez-vous à votre compte PSN.

En bonus, vous pouvez même débloquer un thème dynamique exclusif pour la PS4, représentant les symboles des touches de la manette. Pour le récupérer, il faut tout de même prétendre à quelques prérequis.

Les utilisateurs doivent posséder un compte PSN enregistré dans leur région, être âgés de 18 ans ou plus et avoir joué sur une console PS4 pour une durée d’au moins 10 heures entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2020. Les utilisateurs résidant en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Australasie, en Inde et en Russie doivent avoir accepté la collecte des « Données sur le service et données supplémentaires » et peuvent consulter les paramètres de leur PS4 dans [Paramètres] > [Données du périphérique/Santé et sécurité] > [Données du périphérique].