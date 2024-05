TEST Paper Mario : La Porte Millénaire, un classique immaculé

Le retour de Super Gonzales





Cela fait près de 24 ans que les développeurs d'Intelligent Systems se mettent en quatre pour amuser les joueurs avec la série spin-off Paper Mario. À l'été 2020, nous découvrions ainsi Paper Mario: The Origami King dans lequel les personnages en papier étaient confrontés à de redoutables pliages japonais et fournitures de bureau. Nous avions adoré ce jeu d'action-aventure, ce qui ne nous avait alors pas empêché d'émettre le souhait de revoir à l'avenir un épisode façon RPG plus traditionnel. Nintendo nous a doublement gâté en l'espace de quelques mois, puisqu'après avoir proposé un remake de l'ancêtre de cette saga, Super Mario RPG, c'est désormais au tour de l'épisode culte Paper Mario : La Porte Millénaire de se prêter à l'exercice sur Switch. Suite chronologique, mais totalement indépendante du jeu de la Nintendo 64 accessible via le NSO, celui qui fut un temps baptisé « Paper Mario 2 » est encore aujourd'hui considéré par bien des fans comme le meilleur jeu (de rôle) de la licence. Big N. a donc décidé de ramener à la vie ce titre d'antan de la GameCube deux décennies plus tard, une excellente idée autant pour le rendre accessible à un nouveau public que pour satisfaire les fans de l'époque. Après avoir déjà noirci du papier virtuel lors de notre preview centrée sur les nouveautés relevées au début de l'aventure, il est temps de tourner la page pour vous livrer notre verdict.

Un vrai régal sans réelle fausse note.

Ce qui saute aux yeux, outre le personnage principal, c'est évidemment l'esthétique globale du titre qui a été actualisée tout en parvenant à conserver ce qui faisait son charme à l'époque. Des effets de lumière, ombres et reflets ont notamment été ajoutés, il n'y a qu'à jeter un œil au sol de certains intérieurs pour s'en convaincre. Les couleurs sont elles un peu plus vives, de quoi réjouir nos pupilles aussi bien sur l'écran de notre Switch OLED qu'en mode TV. Quelle que soit votre préférence, Paper Mario : La Porte Millénaire reste agréable à l'œil et fluide en toute circonstance, sans aucun souci technique relevé durant nos longues sessions. L'aspect papier bien plus marqué des récentes itérations est également de la partie et constitue sans doute le changement le plus distinctif par rapport à l'original sur GameCube. Ce choix se retrouve jusqu'au dans les menus, qui utilisent divers éléments cartonnés donnant du relief.

Les amateurs de bonus peuvent d'ailleurs y retrouver une Galerie d'art scindée en fonction des chapitres de l'aventure et dont les visuels se débloquent une fois tous les Morceaux d'étoile ramassés dans les zones leur étant liées. Une bonne manière de nous pousser à farfouiller à fond, bien qu'ils disposent d'une autre utilité plus concrète en servant de monnaie d'échange contre des badges. Les illustrations vont de plans larges des décors traversés aux croquis crayonnés ayant servi à concevoir le jeu et ses personnages. Cela ne vaut certes pas un véritable artbook plus complet, mais les fans apprécieront grandement ces quelques aperçus.

Dans la même veine, une Galerie sonore permet d'écouter à loisir l'ensemble des morceaux de la bande-son une fois tous les Soleils d'un chapitre obtenus et à condition d'avoir terrassé certains ennemis pour des pistes en particulier. De plus, en s'équipant du badge Airs nostalgique qui modifie l'OST en jouant les airs de la version GameCube, il est aussi possible d'écouter ces derniers. Vous noterez qu'il y a davantage de thèmes modernes venant gonfler la dimension sonore de ce remake. Nous concernant, nous apprécions grandement les deux approches bien distinctes, un vrai régal dans tous les cas sans réelle fausse note. Pour chipoter, le motif du Donjon aux 100 étages sonne comme une alarme de réveil pouvant être trouvée sur un téléphone, de quoi légèrement perturber bien que de circonstance tant l'activité est longue pour aller jusqu'au bout. Une option de sauvegarde rapide n'aurait pas été de trop dans ce cas. Et puisque la question va inévitablement se poser, c'est bel et bien la voix de Charles Martinet qui est créditée !

Une bonne recette de Marie-T





En termes de scénario et de contenu, ne vous attendez à presque rien d'inédit, mais sachez que deux boss additionnels sont inclus par rapport à l'original, proposant des approches intéressantes. Le terrible Occicroc ne perd pour autant rien de sa superbe au fond de son antre et nous a donné quelques sueurs froides, un combat de haut vol (littéralement, nous étions en avion), mais pas autant que le boss final où il nous a fallu nous y reprendre à plusieurs fois alors que nos personnages disposaient de quelques niveaux de plus à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, la difficulté est parfaitement maîtrisée, rien n'étant trop facile ou difficile malgré les multiples affrontements effectués liés aux allers-retours incessants dans chaque zone.

Un RPG incontournable à posséder.

La trame narrative de base est assez classique pour un jeu Mario puisque nous devons collecter 7 Gemmes Étoile dans tout autant de chapitres en vue d'ouvrir la fameuse Porte Millénaire qui donne son nom à l'aventure. La Princesse Peach s'est encore fait enlever, cette fois par une bande de créatures appelées Mégacruxis, qui en ont après le Trésor Légendaire de Port-Lacanaïe. Cela donne lieu à de sympathiques intermèdes où nous la contrôlons dans le QG des méchants. Nous incarnons aussi temporairement ce bon vieux Bowser, qui fait office d'effet comique en ayant toujours un train de retard ou ne comprenant pas trop ce qu'il se passe. L'humour ne manque clairement pas. Luigi, notre frangin, vit de son côté sa propre épopée qui nous est contée oralement. Il aurait vraiment été génial de pouvoir l'expérimenter avec du gameplay, car il y a de quoi en faire un jeu à part entière, bien que comme le dit si bien un certain Toad, ce serait sans doute un peu trop bizarre. Chaque petite histoire dans les lieux traversés a son charme et quelques bons retournements de situation, sans compter qu'elles servent pour certaines à introduire nos compagnons, tous plus attachants les uns que les autres.

Eh oui, comme dans Super Mario RPG, notre bande s'agrandit au fur et à mesure, en commençant par l'encyclopédie sur pattes qu'est Goomélie. Chacun apporte une compétence utilisable dans les environnements plus ou moins connectés aux alentours de la ville portuaire. La Goomba est celle que nous avons le plus sollicitée, puisqu'elle dispose d'un commentaire pour chaque zone et d'une description par PNJ. Avec la carapace de Koopek, le souffle de Cumulia, le vol plané du PtiYoshi (qui se décline toujours en divers coloris) ou bien les explosions de Bombart, cela offre quelques possibilités d'énigmes dans l'ensemble très simples d'accès. Mario peut lui sauter grâce à ses bottes et frapper à l'aide de son marteau, et dispose de transformations jouant sur son aspect papier, dont l'acquisition est un sacré running gag, le métamorphosant notamment en avion et bateau lorsqu'il se tient sur des dalles spécifiques. La perspective est aussi utilisée pour littéralement jouer avec notre perception, et une poignée de répliques casse même le 4e mur, attestant de notre rôle de spectateur et joueur.

C'est d'ailleurs sur scène que prennent place les combats. Ils se déclenchent au contact d'un ennemi, lui sauter dessus ou le frapper offrant un coup en ouverture, voire le mettant directement KO s'il est trop faible. La dimension RPG y prend tout son sens avec des affrontements au tour par tour qui ne manquent pas de dynamisme et servent à engranger des Points Étoile pour monter de niveau, avec comme dans SMRPG un choix entre trois statistiques à améliorer. En effet, les commandes d'action portent bien leur nom et chaque offensive nécessite d'appuyer au bon moment sur A, de marteler ZR ou encore d'agiter le joystick gauche, le tout en suivant les indications à l'écran. Trouver le bon timing et jouer sur les points faibles des ennemis est donc primordial, puisque sauter sur une créature à pics nous blessera alors que le marteau sera efficace. Nos compagnons disposent eux d'aptitudes fort utiles et de deux niveaux d'amélioration en échange de Soleils, mais seul l'un d'eux peut nous seconder sur scène. Certaines compétences consomment quant à elles des Points Fleur. De plus, ce décor réagit à nos coups, les projecteurs pouvant brûler ou geler, des éléments tombant après de violents chocs et bien plus.

Même le public s'y met. La foule, jusqu'à 200 PNJ, est là pour acclamer nos prouesses, ayant pour effet de générer de l'Énergie Étoile servant à l'utilisation de Techniques spéciales hautes en couleur qui occasionnent des dégâts à l'ensemble du camp d'en face ou nous soignent. Nous pouvons d'ailleurs la charmer via une commande adéquate ou appuyer au bon moment sur A en plus de nos coups pour le Style. Un Bingo peut aussi se déclencher, avec à la clé la régénération de notre santé, des PF, de l'Énergie Étoile voire des trois à la fois. C'est toute une chorégraphie nécessitant un bon doigté qui est donc à apprendre. Et lorsque vient le temps de se défendre, il faut là encore être dans le timing pour réduire les dommages voire contre-attaquer. Cette dernière commande faisant appel à B est particulièrement complexe à maîtriser et tient plus souvent de la chance qu'autre chose nous concernant. Enfin, les badges offrent de nombreux effets et débloquent pour certains des compétences, soit une bonne dose de personnalisation en fonction de notre manière de jouer.

Évidemment, des objets sont utilisables pendant et en dehors des combats, réunis dans un inventaire aux emplacements limités. Si les développeurs ont augmenté l'espace initial de 10 à 15, son amélioration ultérieure ne dépasse toujours pas 20, obligeant bien souvent à vendre ou jeter ce qui ne nous est pas utile sur le moment. C'est clairement ce qui nous a le plus déplu, bien que ce ne soit pas nouveau. En termes d'amélioration, notons que le nombre de pièces en notre possession peut désormais aller jusqu'à 9 999. Le backtracking (revenir en arrière dans les zones) est lui toujours présent, parfois un poil pénible comme à l'époque, mais il y a tout de mieux du mieux avec l'ajout d'un tuyau à Penocta pour se rendre directement dans l'Église Occulte ou à la fin du Palais des ténèbres pour revenir au début, ainsi qu'un trampoline sur l'Île Tropatroce évitant de grimper un passage. De plus, à la suite d'un Game Over, une option pour réessayer le dernier passage / affrontement est proposée, ce qui est bien pratique dans certaines situations. Et sans rentrer dans les polémiques idiotes, la situation de Viviane a été clarifiée au détour d'une phrase, cela devrait ou non satisfaire certains fans.

Avant de conclure, parlons de la durée de vie, qui est bien plus conséquente que les deux autres titres évoqués jusqu'à présent. Pour en venir à bout en prenant notre temps de discuter avec chaque PNJ (avec pas mal de revisites dans certains lieux), de fouiller tous les recoins avec le flair de Carmina, de terminer une première fois le Donjon aux 100 étages et la plupart des requêtes (missions secondaires), il nous aura fallu un peu plus de 60 heures. Ajoutez à cela les mini-jeux du casino de Pianteone, le remplissage du bestiaire grâce aux Indics s'il en manque, la collecte de tous les badges et recettes de Marie-T, ainsi que la reconquête du titre de Champion des arènes. La durée de vie est donc des plus solides malgré le peu d'ajouts inédits. Les plus fous pourront aussi s'amuser à tenter d'atteindre le niveau 99.

Que vous adoriez déjà Paper Mario : La Porte Millénaire ou ayez la chance de le découvrir avec ce remake Switch, il s'agit clairement d'un RPG incontournable à posséder, qui n'a pas pris une ride et s'offre donc surtout une refonte esthétique en plus d'inclure quelques améliorations pour coller au mieux à son époque. Nous en espérions évidemment un petit peu plus, mais le simple fait d'avoir accès à une telle modernisation est déjà fantastique après de si nombreuses années. Nous n'avons clairement pas boudé notre plaisir et espérons que ce regain d'intérêt pour les jeux de rôle Mario aboutisse à un projet inédit sur la prochaine console de Nintendo.

Les plus Un remake parfaitement calqué sur l'original

La dimension « papier » bien plus poussée visuellement

Des améliorations bienvenues apportées avec parcimonie

Un système de combat aussi riche qu'Orboom

L'OST revisitée régale (+ la présence d'un lecteur audio)

Une difficulté maîtrisée jusqu'au bout Les moins Trop peu de nouveautés, dommage

La taille de l'inventaire, frustrante malgré l'augmentation initiale

Notation Graphismes 18 20 Bande-son 18 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 19 20 Scénario 15 20 Verdict 17 20