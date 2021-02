Trials of Mana dépasse le million de ventes

Trials of Mana est sorti en avril dernier sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, il s'agit pour rappel d'un remake du jeu de rôle culte éponyme, aussi connu sous le titre de Seiken Densetsu 3 au Japon. Le développeur Square Enix a fait cette semaine un point sur les ventes, et elles sont bonnes.

Square Enix dévoile en effet que Trials of Mana s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires, sur PC, PS4 et Switch, en version physique et numérique. Pour fêter l'évènement, le studio japonais partage un artwork inédit à admirer ci-dessus, et rappelle qu'une mise à jour 1.1.0 a été publiée tout récemment pour célébrer le 25e anniversaire du jeu d'origine en rajoutant notamment un mode de difficulté Sans avenir et des options additionnelles en New Game +.

