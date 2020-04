Trials of Mana : deux sublimes artworks à l'ancienne pour fêter la sortie du JRPG

C'est un vrai évènement pour les amoureux de JRPG. Aujourd'hui sort Trials of Mana, le remake de Seiken Densetsu 3, qui n'avait jamais été rendu disponible en Occident avant Collection of Mana sur Switch l'année passée.



Plein de rôlistes vont donc pouvoir découvrir directement cette histoire culte dans sa version modernisée. En plus de graphismes radieux et d'un gameplay largement repensé, Trials of Mana est même livré avec du contenu inédit pour apporter un peu de fraîcheur au récit. Toute la magie de l'univers peut être retrouvée dans la bande-annonce de lancement, histoire de faire succomber quelques indécis.

Square Enix a sinon préparé une belle surprise pour les fans de la franchise avec deux illustrations originales. L'artiste HACCAN, qui collabore avec l'éditeur depuis quelques années, a réalisé ces artworks en s'inspirant de la direction artistique remarquable de la saga Mana, pour des résultats qui devraient plaire aux amateurs de créations du genre.

Trials of Mana est disponible dès maintenant sur PC, PS4 et Switch.

