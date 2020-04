TEST de Trials of Mana : un jeu légendaire de retour en 3D, bien ou bof ?

Dans la vallée, oh, oh, de Mana





Seiken Densetsu est une licence qui a su charmer les joueurs amoureux de RPG au fil des générations. La franchise est principalement connue en Occident grâce à Seiken Densetsu 2 (alias Secret of Mana par chez nous) qui, par ailleurs, avait un droit à un remake en 2018. Square Enix continue sur sa lancée et a pris la décision de ressortir le troisième volet (paru uniquement au Japon en 1995) avec des graphismes retravaillés. Trials of Mana voit donc le jour partout dans le monde, il est temps pour nous de vous livrer nos impressions.

Ne tournons pas autour du pot, c'est très simpliste.

Adieu la 2D et bonjour la 3D. Les développeurs repartent de zéro afin de proposer une nouvelle patte graphique de cette aventure légendaire. Ne tournons pas autour du pot, c'est très simpliste. Globalement, nous avons l'impression de voir un bon petit jeu datant des années 2000. Les textures, bien que sommaires dans l'ensemble, sont propres, pas du tout baveuses. L’équipe s'est principalement concentrée sur la modélisation des personnages pour émoustiller un brin les mirettes, en leur donnant un aspect légèrement cartoon.

Les environnements, eux, sont très trop colorés et flashy, et des éléments de décor surgissent au loin lors de certaines phases d'exploration ; vive le clipping. En outre, nous avons remarqué des bugs de collision, et les animations sont très mécaniques et rigides. Brièvement concernant l’édition Switch, que ce soit en mode Portable ou TV, le rendu est plus que correct et l’odyssée est plutôt fluide. Cependant, sur le petit écran de la console de Nintendo, certains textes sont trop petits, en d'autres termes, ça manque de lisibilité.

Du côté de la bande-son, nous avons le choix entre des musiques réorchestrées, qui ne sont pas mauvaises et qui caressent avec douceur les esgourdes, et les notes « Originales » d'autrefois. Concernant le doublage, le japonais et l'anglais sont disponibles dans les paramètres. La langue de Mishima est bien meilleure, les intonations sont bonnes et immergent le joueur dans ce monde particulier. Point à prendre en compte, la traduction française semble un peu bancale et manque par moment de cohérence.

La tribu de Mana





Dans Trials of Mana, nous plongeons dans un Action-RPG. Pendant un affrontement, une barrière se forme dans une zone et nous devons éliminer toutes les créatures pour continuer notre périple (ou si vous n'avez pas l'énergie d'entrer en conflit, vous pouvez fuir). Pour remporter une victoire, nous utilisons des attaques légères et lourdes, des esquives ou encore diverses capacités ; des raccourcis sont accessibles pour faciliter la vie. Le but est de gagner en point de compétence pour gonfler nos protagonistes ; du classique en soi.

Un système de combat plutôt bien pensé.

Cependant, cette production propose un système de combat plutôt bien pensé. En effet, chaque héros a des caractéristiques uniques qui permettent d’éliminer un ennemi avec aisance. Ainsi, il ne suffit pas de rentrer dans le tas pour être le vainqueur, nos méninges se doivent d’être remuées. Oui, de la stratégie flotte dans l'air. Par exemple, des membres de notre équipe sont plus puissants la nuit, nous donnant un certain avantage sur différents monstres environnants. Des classes et assauts survitaminés peuvent être débloqués et attribués à nos guerriers. De plus, nous pouvons exécuter une offensive groupée dévastatrice. Bref, plus les batailles sont nerveuses et intenses, plus nos statistiques sont élevées, plus nous cumulons des points (et bonus) d'expérience.

Petit point noir au tableau qui nous a déçus néanmoins, la disparition de la coopération. En effet, dans le jeu original, il était possible de s'amuser avec un ami sur le même canapé. Pourquoi avoir supprimé une telle option ? Pour une meilleure visibilité à l'image ? Nous n'aurions pas été contre de jouer avec un camarade, en local ou en ligne, dommage...

La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant





L'histoire dans tout cela ? Pour vous résumer ce titre en quelques mots, le monde a connu l'obscurité, le mal régnait sur la planète. La déesse Mana a su rétablir l'ordre en enfermant des créatures démoniaques, les Bénévodons, dans des pierres. La divinité, elle, se transforma en arbre et plongea dans un profond sommeil. Après des siècles de paix, de nouvelles forces maléfiques ont fait surface et essayent de libérer leurs ancêtres. Leur objectif ? Dominer les royaumes. C'est là que nous entrons en jeu.

Ce récit est plutôt agréable à suivre, même s'il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Pour faire simple, il y a des gentils qui doivent terrasser les méchants... et voilà. Pour arriver au bout du tunnel, comptez 25 heures environ, plus de 30 si vous traînez un peu des pieds. Chose à prendre en compte, les quêtes annexes ne courent pas les rues, le jeu est assez linéaire, et un chapitre inédit (et intéressant) fait son apparition. Néanmoins, l'envie de revenir dans le titre se fait ressentir une fois le générique final terminé, car en début de partie, nous avons le choix entre 6 personnages différents. Ce qui veut dire ? Que l'histoire change en fonction du héros sélectionné. La durée de vie explose pour le coup !

Que pouvons-nous dire finalement de ce remake ? Que Square Enix propose une expérience sympathique en ajustant plusieurs choses afin de maintenir l'attention du joueur jusqu'au bout. Ainsi, la prise en main a été revue pour éviter l'ennui et apporter une certaine dynamique aux affrontements ; mais attention, Trials of Mana, ce n'est pas que de l'action, c'est aussi de la réflexion. Finalement, si vous aimez les jeux de rôle purement japonais, se basant sur ce qui se faisait de mieux dans les années 90, vous allez l’apprécier sans trop de difficulté. Mention spéciale tout de même à l'édition Switch qui permet d'avoir la bête dans la poche, nous donnant la possibilité d'y jouer n'importe où et n'importe quand.

Les plus Trials of Mana en 3D, c'est sympa...

Plusieurs personnages, plusieurs histoires

Le système de combat, stratégique et dynamique à la fois

Doublage en japonais ou en anglais, au choix

Musiques réorchestrées ou originales, au choix

Un nouveau chapitre

L'édition Switch nous suit partout Les moins ... malgré les quelques imperfections visuelles

Des animations rigides

Traduction française bancale

Ça manque de quêtes annexes quand même

Textes par moment illisibles sur l'écran de la Switch

Pas de jeu en coopération... Snif !