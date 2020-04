Trials of Mana : la démo supprimée, elle permettait d'accéder au jeu complet

Il y a quelques jours sortait sur PC, PlayStation 4 et Xbox One Trials of Mana, remake du troisième volet de la saga Seiken Densetsu. Comme sur consoles, les joueurs sur ordinateurs pouvaient télécharger une démo du jeu via Steam, mais Square Enix a décidé de la supprimer. Pourquoi ?

Eh bien, le studio japonais ne donne aucune explication officielle, mais certains joueurs ont trouvé un moyen détourné d'accéder au jeu complet grâce à cette version d'essai de Trials of Mana. Ce qui est un peu problématique pour Square Enix, il faut l'avouer, mais le studio explique que la disparition de la démo de Trials of Mana n'est que temporaire, les joueurs curieux devraient en toute logique la voir revenir dans les prochains jours, avant d'acheter la version complète contre 49,99 €.

Trials of Mana est disponible pour rappel sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, notre test est à retrouver ci-dessous.

