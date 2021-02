Super Smash Bros. Ultimate : Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles 2 annoncées au roster !

Jusqu'à présent, le Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate nous a permis d'avoir accès à Min Min d'ARMS, Steve et Alex de Minecraft et le mythique Sephiroth de Final Fantasy VII. Autant dire qu'avec une telle diversité, tout est possible pour les trois combattants restants devant paraître avant le 31 décembre prochain. Nintendo nous avait donné rendez-vous ce mercredi soir pour un Direct généraliste devant faire mention du jeu, alors forcément, la communauté attendait l'annonce d'un nouveau personnage. Qu'en est-il ?

Eh bien, ce seront donc Pyra et Myhtra de Xenoblade Chronicles 2 qui s'inviteront dans cet immense roster, pouvant être intervertis en combat. Différents personnages du jeu seront présents dans le décor et une arène inédite seront présents, et Rex apparaîtra lors du Smash final.

Par ailleurs, il ne faudra pas attendre bien longtemps puisqu'elles arriveront en mars. Si l'envie de vous procurer le Fighters Pass Vol. 2 vous prend, sachez qu'il est en vente sur l'eShop au prix de 29,99 €, mais peut également être acheté sur Amazon et à la Fnac.