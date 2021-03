Super Smash Bros. Ultimate : date de sortie et nombreux détails pour Pyra et Mythra, des costumes Mii Monster Hunter et Ghosts 'n Goblins annoncés

Page 1 : Détails du gameplay de Pyra et Mythra et costumes Mii

Le Nintendo Direct de ce mois de février 2021 a été ouvert par une magnifique bande-annonce non pas issue de Xenoblade Chronicles 2, mais bien de Super Smash Bros. Ultimate, qui va accueillir prochainement deux personnages pour le prix d'un, à savoir Pyra (Homura) et Myhtra (Hikari), en provenance de la production de Monolith Soft. Petite anecdote au passage, c'est la première fois depuis bien longtemps que Masahiro Sakurai n'écrit pas le script du trailer de révélation, dont la réalisation a été laissée au développeur originel de ces deux guerrières. Pour ne pas changer, une présentation vient donc d'être diffusée, dans le directeur du jeu a détaillé en long et en large ces nouvelles combattantes, à revoir dans notre précédent article. Avant de détailler ce qui a été dit, voici d'abord les nouveaux costumes Mii qui seront mis en vente dès ce 5 mars, date de sortie de ces personnages dans le Fighters Pass Vol. 2. Eh oui, c'est pour cette nuit !

Puisque la sortie de Monster Hunter Rise est proche, les productions de Capcom sont à l'honneur avec justement des tenues inspirées de cette licence, mais aussi de Ghost 'n Goblins, qui vient d'avoir droit à son remake. Comme d'habitude, ils coûteront chacun 0,80 €.

Équipement de chasseur (épéiste)

Équipement de Rathalos (épéiste)

Felyne (couvre-chef)

Arthur (épéiste)

Il a par ailleurs été rappelé que les possesseurs du Fighters Pass Vol. 1 ont droit en cadeau à Rex en costume Mii.

Bien, après cet habituel point, voici ce qui nous attend d'ici quelques heures avec le Set de combattant 9, vendu à l'unité 5,99 €. Côté stage, c'est la Mer de nuages d'Alrest qui va faire son arrivée, avec comme base le Titan Azurda surnommé Papy, qui aura comme particularité de bouger la tête, pouvant être traitre en essayant de remonter ! Ses versions Champ de Bataille et Destination Finale n'auront en revanche pas droit à sa présence. Dans tous les cas, les différents Titans sur lesquels l'action de Xenoblade Chronicles 2 prend place apparaîtront en arrière-plan (Argentum, Gormott, Uraya, Mor Ardain, Tantal et Indol) et plusieurs duos feront office de spectateurs (Nia et Dromarch, Tora et Poppi α, Morag et Brighid ainsi que Zyk et Pandoria).

Si Rex n'est pas présent en permanence aux côtés de l'Aegis, mais uniquement lors de la provocation, des Smash finals et sur l'écran de victoire, c'est tout simplement dû à une impossibilité technique, le cas des Ice Climber ayant déjà été assez complexe, et ils n'étaient pas aussi riches en détails en termes de chara design. Pour autant, nous pourrons donc alterner entre Pyra et Myhtra en appuyant sur Bas, avec une courte fenêtre d'invincibilité, et pas moins de 16 variations de couleur allant par paire seront disponibles certaines pouvant même prêter à confusion et pourquoi pas aider à mener les adversaires par le bout du nez. Il y en aura pour tous les goûts avec Pneuma, une inversion des coloris des deux personnages, une déclinaison or et argent ou encore un ton sombre. 16 nouvelles musiques seront aussi de la fête, rejoignant les trois déjà disponibles pour XC2, toutes jouables sur le stage Plaine de Gaur de Xenoblade premier du nom. Les voix anglaises seront utilisées en Occident, rien n'ayant été dit sur le dual audio.

En ce qui concerne le gameplay pur et dur, la principale distinction entre les deux demoiselles viendra du fait que Pyra est plus puissante avec une meilleure portée pour ses attaques de base, alors que Mythra est plus rapide, ce qui se traduit également par des sauts plus élevés. Elles ont aussi toutes deux des comportements différents en l'air. Histoire de ne pas tout mélanger, voici globalement quels sont leurs coups spéciaux :

Pyra Attaques spéciales Nova ardente : frappe des deux côtés et peut mettre KO un adversaire en la chargeant complètement. Ne peut pas être annulée, mais il est possible de se mouvoir au sol pour reculer.

Pointe enflammée : une attaque à distance lançant l'épée sur l'adversaire. Il est possible de se déplacer une fois le projectile envoyé.

Révolution : sert surtout à revenir sur le stage avec un coup ascendant. Smash Smash enflammé.

Smash final : Tranchant ardent. Mythra Attaques spéciales Canon à ions : attaque seulement en face d'elle, le charger augmente sa portée.

Sabre photon : la fait se téléporter en avant pour frapper à plusieurs reprises, un peu comme la technique de Sephiroth.

Rayon châtieur : saute et tire vers le bas, ou plusieurs projectiles si chargé, se transformant alors en Poussière chromée. Smash Prescience.

Smash final : Flèche sacrée, touche jusqu'à 3 adversaires au départ.

Que vous choisissiez d'utiliser les deux selon la situation ou une seule, sachez simplement que de toute manière, Kirby avec les mêmes pouvoirs est bien plus puissant !

Pour ne pas changer, nous partagerons avec vous le changelog de la version 11.0 une fois qu'il sera publié, qui ajoutera notamment un Tableau des Esprits supplémentaire où Pneuma apparaîtra, avec une illustration originale créée pour l'occasion. L'Esprit de Rex arborera de son côté son apparence de Maître Pilote une fois monté au niveau 99. Au passage, les deux magnifiques statuettes présentes lors de la présentation datent de 2018, nous en avions parlé à l'époque, photos à l'appui.

Pour rappel, le Fighters Pass Vol. 2 donne également accès à Sephiroth (Final Fantasy VII), Steve et Alex (Minecraft), Min Min (ARMS) et deux autres combattants à venir d'ici la fin de l'année. Il est vendu 29,99 € et peut être acheté à la Fnac ou sur Amazon. Des visuels sont à retrouver en page suivante.