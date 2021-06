Super Smash Bros. Ultimate : date de sortie et présentation détaillée de Kazuya Mishima, amiibo de Min-Min et costumes Mii pour Shantae et Dante !

Cela va déjà faire deux semaines qu'a eu lieu le Nintendo Direct de l'E3 2021 et c'est à cette occasion que nous avons découvert l'identité du prochain combattant de Super Smash Bros. Ultimate, qui ne sera autre que Kazuya Mishima de la licence Tekken. Pour ne pas changer, nous avions alors eu droit à un rendez-vous pour le découvrir sous toutes les coutures, fixé à ce lundi 28 juin. Vous pouvez revoir l'intégralité de la présentation que vient d'effectuer Masahiro Sakurai ci-dessous et tous les détails intéressants qui y ont été dits et présentés dans la suite de cet article.

Kazuya étant issu de Tekken, il aura à sa disposition une multitude de compétences. Parmi ses techniques normales, nous retrouverons ainsi un combo de 10 coups en martelant A, le Leaping Sidekick en courant ou encore ses Tsunami Kick, Nejiri Uraken et autre Flash Tornado se déclenchant en orientant le stick dans l'une des huit directions possibles. Elles seront assez proches de celles qu'il utilise dans les jeux de Bandai Namco, tandis que ses coups spéciaux auront plus SSBU à l'esprit et feront appel à son Devil Gene, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle ce n'est pas Heihachi qui a été choisi. Dans l'ensemble, il a une puissance d'attaque élevée, mais un désavantage de portée et un poids élevé le rendant plus difficile à éjecter, avec en contrepartie des sauts assez bas. Il bénéficie également d'une super protection à l'instar de Bowser.

Autre spécificité de ce personnage, un système de Rage fait que son attaque est multipliée par 1,1 dès qu'il subit plus de 100 % de dégâts ou que son énergie est en dessous de 25 %. Ce statut n'est retiré qu'une fois qu'il a encaissé plusieurs attaques.

Vous pouvez retrouver ci-dessous certaines de ses techniques.

Attaques spéciales Devil Blaster : a une grande portée et peut traverser plusieurs adversaires. Il tire assez haut, mais nous pouvons viser vers le bas ou en l'air pour toucher nos cibles. Attention, il laisse à découvert, il faut donc savoir quand tirer.

Devil Fist : permet d'éjecter l'adversaire et de revenir sur le stage en cas de chute.

Devil Wings : fait s'envoler assez haut, contrebalançant les sauts peu élevés qu'il a de base, et est capable de mettre KO.

Heaven's Door : une saisie de l'adversaire s'accompagnant d'un léger envol suivie d'un plongeon. Smash Glorious Demon God Fist sur le côté, offre une bonne protection dans l'ensemble.

Devil Twister vers le haut.

Lion Slayer vers le bas.

Smash final : Final Blaster. Autres Saisie spéciale Gates of Hell.

Demon God Fist en étant accroupi puis en appuyant sur A en se relevant.

Crouch Dash en utilisant les commandes du Shoryuken pouvant s'ouvrir sur plusieurs combos dont le Wind God Fist pour le plus simple.

Provocation de côté : Demon's Wrath, pas spécialement utile, mais peut être placée dans des combos.

Quant au stage inédit l'accompagnant, ce sera donc le Mishima Dojo, dont la particularité est qu'il est entièrement fermé au départ, avec une caméra assez serrée sur les bords. Pour expulser les adversaires du terrain, il faudra donc d'abord détruire les murs et le plafond en combattant, qui se reconstruiront avec le temps. Et en plus d'un easter egg réservé aux fans de Tekken, Heihachi apparaîtra dans le décor.

Avec plus de 25 ans d'histoire, la licence Tekken compte de nombreuses musiques à son actif et cela se reflétera avec l'ajout de pas moins de 39 pistes inédites en provenance de cette dernière, dont quelques arrangements inédits pour l'occasion. Autre détail, Kazuya ne disposera pas d'une fanfare de victoire, mais l'annonceur s'écriera à la place la traditionnelle phrase « Kazuya Mishima wins ». Quant à ses costumes, il sera torse nu avec un pantalon brodé de flammes pour les impairs et portera son long manteau pour les pairs. Un nouveau tableau des esprits sera aussi ajouté avec 10 inédits, dont Jin Kazama évoluant en Devil Jin une fois le niveau 99 atteint.

Comme d'habitude, ce nouveau personnage ne viendra pas seul puisque des costumes Mii inédits coûtant 0,80 € à l'unité seront là encore commercialisés, à savoir :

Lloyd de Tales of Symphonia (épéiste) ;

Enfant de dragon de Skyrim (épéiste) ;

Dante de Devil May Cry (épéiste) ;

Shantae (boxeur) avec une nouvelle piste audio, Burning Town.

Pour terminer, Kazuya sera disponible ce mercredi 30 juin au sein du Fighters Pass Vol. 2 ou à l'unité au prix de 5,99 €. Il ne restera après lui qu'un ultime combattant qui sera bien le dernier du jeu comme l'a répété Masahiro Sakurai. Du côté des amiibo, Min-Min débarquera en 2022, un prototype nous ayant été montré pour patienter.

Si vous n'avez toujours pas craqué pour Super Smash Bros. Ultimate après tout ce temps, sachez qu'il est vendu 51,95 € sur Amazon.