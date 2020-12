Super Smash Bros. Ultimate : défi temporaire, date de sortie et présentation de Sephiroth, des costumes Mii FFVII et Geno dévoilés

La semaine dernière, lors des Game Awards 2020, quelle ne fut pas notre surprise en apprenant que le prochain combattant à intégrer le roster de Super Smash Bros. Ultimate ne serait autre que le légendaire Sephiroth de Final Fantasy VII. Évidemment, Nintendo n'a pas pu le présenter en détail à ce moment-là et nous avait donné rendez-vous ce jeudi à 23h00 pour une diffusion pré-enregistrée, toujours en compagnie de Masahiro Sakurai. Contre toute attente, ce sont les différents costumes Mii accompagnant le Set de combattant 8 qui ont été dévoilés en premier et à juste titre, puisque la plupart seront en lien avec Final Fantasy VII.

Et, oui, Geno de Super Mario RPG est enfin dans Smash, mais il faudra se contenter d'une tenue, c'est toujours mieux que rien pour les fans qui le réclamaient ! Tous coûteront comme d'habitude 0,80 €.

Tifa (tenue / boxeur)

Barret (tenue / tireur)

Aerith (tenue / épéiste)

Chocobo (couvre-chef)

Geno (tireur)

Nous avons ensuite pu découvrir les différents coups de Sephiroth, qui dispose dans l'ensemble d'une longue portée grâce à sa lame Masamune. De par sa taille, il est aussi facilement touchable par les autres joueurs, mais est étonnamment léger. Nous pourrons également admirer les tablettes du beau gosse qui sera torse nu dans ses versions 7 et 8, tout en écoutant la voix de Toshiyuki Morikawa, son doubleur japonais, qui sera le seul doublage disponible pour le personnage.

Lorsqu'il sera en danger, il déploiera automatiquement son aile, lui octroyant alors des bonus dont une force et une vitesse accrues, un saut supplémentaire ainsi qu'une super protection pour ses attaques Smash. S'il tombe KO ou met l'adversaire dans cet état, l'aile disparaît, et son activation est également conditionnée par le nombre de vies d'écart avec les autres joueurs. Pour les techniques de base, nous retrouvons un coup de taille occasionnant plus de dégâts en son centre, une attaque rapide pratique pour l'éjection, une frappe en diagonale pour l'attaque puissante de côté ou encore une glissade. Son Smash de côté est lui aussi bon pour éjecter, mais expose alors Sephiroth aux contres, tandis que son Smash haut a un angle très large pour toucher ses cibles et que celui du bas projette des débris. Parmi ses offensives aériennes, celle en avant peut empêcher l'opposant de revenir sur le stage, mais sert aussi à s'accrocher pour remonter.

Des différences de frames sont aussi à relever entre son coup aérien avant et arrière, ce qui a donné lieu à une remarque assez amusante sur la nature du jeu. La technique aérienne vers le bas porte de son côté le nom de Porte de l'enfer, mais n'a pas été utilisée sur Aerith durant la présentation... Outre les différentes projections, c'est la Fission qui a ensuite été mise en application, avec ses variantes chargées Méga-Fission et Giga-Fission, plus puissantes, mais prenant du temps avant d'être lancées. Bonne nouvelle, il est possible de les renvoyer voire de les absorber, sans que cela redonne énormément de PV. La Fission ombrale produit quant à elle un petit rayon, qui s'il touche entoure alors l'adversaire, pouvant s'accumuler jusqu'à 5 fois. Après quelques secondes, il explose en projetant la cible en arrière et peut entraîner des dommages collatéraux. Un bouclier peut fort heureusement le contrer, tandis qu'il est possible de saisir et renvoyer le projectile de base.

Vif éclat et l'Octofrappe servent dans les deux cas à s'élancer vers l'avant, avec une légère différence de portée, la deuxième étant surtout destinée à remonter sur le stage. Sinon, Sephiroth peut absorber les dégâts avec Scintilla et déclencher son Smash final Supernova, faisant subir une altération d'état aléatoire à chaque ennemi touché. Celui de Cloud a au passage été révisé pour ses costumes pairs avec Omnifrappe ver. 5.

Enfin, c'est le nouveau stage Cratère nord qui a eu droit à quelques explications spoilant la fin du Final Fantasy VII d'origine, puisqu'il s'agit de la zone du combat final du jeu, nous faisant descendre lentement au cœur de la planète jusqu'au Miracle scellé, avant de voir le Météore se faire arrêter, le tout de manière bien classe. Clairement, il y a de quoi se faire distraire par la beauté destructrice du spectacle.

Tout au long de la présentation, les différentes pistes musicales qui seront ajoutées ont pu être entendues, avec de nouveaux arrangements pour l'occasion. Masahiro Sakurai en a d'ailleurs profité pour rappeler que ces ajouts sont conditionnés par les différents ayants droit, et qu'il n'est donc pas toujours facile de tout inclure dans le jeu, surtout vu le nombre de licences présentes désormais.

Et pour terminer, c'est donc la date de sortie effective de Sephiroth qui a été communiquée, fixée au 23 décembre par chez nous, durant la nuit comme toujours. En revanche, il est d'ores et déjà possible de le débloquer en complétant le défi disponible à l'écran d'accueil. Ce mode temporaire n'est disponible que si vous posséder le Fighters Pass Vol. 2 et ce durant 5 jours, de ce 18 décembre au 23 à 2h00, et promet évidemment d'être corsé. Dans tous les cas, le Set de combattant 8 est vendu 5,99 € à l'unité. Au passage, il sera enfin possible de lancer une musique aléatoire dans toutes les variations de Champ de bataille.

Vous pouvez revoir l'intégralité de la présentation ci-dessous.

Pour terminer, Super Smash Bros. Ultimate est toujours en vente à 51,95 € sur Amazon, tandis que le Fighters Pass Vol. 2 est vendu 29,99 €.

Lire aussi : amiibo : une date de sortie et un nouvel aperçu des figurines de Bylet, Banjo & Kazooie et Terry Bogard