Knockout City : un nouveau jeu multijoueur décalé annoncé, une bêta en approche !

Après nous avoir fait rouler d’authentiques karts dans nos salons avec Mario Kart Live: Home Circuit, Velan Studios se réoriente sur une nouvelle expérience plus virtuelle, mais pas moins ludique. Knockout City est donc le nom de son nouveau jeu d’action compétitif. Il s’agira ici de battre l’équipe adverse dans divers modes de jeu en la défiant avec... une balle. Le concept a le mérite d’être original même s’il rappelle dans les grandes lignes le principe de la balle aux prisonniers. Nous avons là une production jouable à « 3 contre 3, 4 contre 4 ou mêlées rapides en mode Spectacle de rue, parties avec classement en Championnat ou expérience personnalisée en Partie privé ».

Léditeur en profite pour partager quelques détails :

Dans Knockout City, les joueurs débutent chaque partie sur un pied d’égalité et doivent s’appuyer sur leurs compétences pour dominer la concurrence. Une équipe unie, c’est aussi ce qui fera la différence entre infliger de véritables punitions ou être puni. Le jeu est facile à prendre en main, mais l’entraînement sera essentiel pour maîtriser votre position, votre synchronisation et votre travail d’équipe et imposer votre domination au « BASTON prisonnier ». Évidemment, une fois que les joueurs maîtriseront les mouvements, ils voudront afficher leur look unique. Les multiples options de personnalisation de Knockout City, apparence, équipement, attitude, type de corps, coiffure, planeur personnalisé, effets KO et provocations, seront là pour combattre avec classe. Ces options ne se limitent pas aux joueurs, mais incluent également les équipes. Avec un maximum de 32 amis en mode multi-plateformes, ils pourront personnaliser le nom, le logo, la bannière de leur équipe et même choisir un véhicule personnalisé pour débarquer dans la bataille.

Karthik Bala, co-fondateur et PDG de Velan Studios, a exprimé quelques mots :

Chez Velan, nous recherchons constamment de nouvelles expériences de jeu. Knockout City part d'un concept simple : lancer et attraper un ballon, avant d'y ajouter une couche comprenant une quantité incroyable de compétences, de profondeur et de style, pour aboutir à une expérience multijoueur compétitive, amusante et rafraîchissante. Vous devrez y jouer pour le croire. Ce n'est pas juste du ballon prisonnier, c'est du « BASTON prisonnier ». Depuis que nous avons découvert la magie de ce jeu, nous sommes incapables d'arrêter d'y jouer. Nous avons hâte de partager cette expérience avec certains d'entre vous lors de la première bêta fermée de ce week-end.

Comme vous venez de le lire, une bêta fermée est en approche, elle se déroulera du 20 au 21 février prochain et sera disponible sur Steam et Origin ; pour les interessés, c'est par ici que cela se passe. Pendant cette période vous pourrez participer au mode Team KO, une sorte de match à mort en équipe de trois. C’est peut-être le seul mode, mais vous pourrez l’essayer sur trois cartes différentes. Les joueurs auront également accès au système de personnalisation de l’avatar, relativement riche au demeurant, ainsi qu’à trois balles spéciales à utiliser durant les batailles.

Velan a conclu sa présentation avec rien de moins que la date de sortie de Knockout City. C’est donc le 21 mai 2021 que les balles fuseront dans tous les sens sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Switch. Mieux encore, le studio a révélé le prix qui s’élève donc à 19,99 €, sachant que Knockout City sera gratuit durant une courte période à son lancement. Le train des bonnes nouvelles n’est pas terminé puisque Velan a mentionné que le jeu sera cross-play et cross-progression.

