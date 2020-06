BILAN PS5 : toutes les annonces à ne pas louper... Spoiler, il y a du lourd !

Le live de Sony Interactive Entertainment s'est terminé il y a peu (vous pouvez voir la rediffusion), et il faut dire que ces quelques minutes ont su convaincre pas mal de joueurs. Et pour cause, la bal a été ouvert avec la venue de 3 grosses exclusivités, à savoir Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7, et un nouveau Ratchet & Clank, connu sous le nom de Rift Apart. Vous en voulez encore ? La franchise LittleBigPlanet va accueillir un tout nouveau titre délirant, Sackboy: A Big Adventure, et la suite de Horizon Zero Dawn, intitulé Forbidden West, a été dévoilé avec une bande-annonce excitante.

Du côté des tiers, certains se sont placés pour montrer leurs futurs bébés et portages. Pour commencer en douceur, avis aux fans de GTA V, le monstre de Rockstar s'invitera sur PS5, Square Enix a présenté brièvement Project Athia, une super bande-annonce d'Oddworld: Soulstorm a été partagée, GhostWire: Tokyo a enfin eu droit à du gameplay, ainsi que Godfall, Hitman 3 a été confirmé, un remake de Demon's Souls est prévu, Resident Evil Village est une réalité, et Capcom en a profité pour révéler une toute nouvelle licence, Pragmata, un titre mystérieux qui verra le jour en 2022.

Du côté hardware, la firme japonaise a émoustillé en brin en montrant, de nouveau, la manette DualSense. Forcément, la populace ne s'attendait pas à voir la bête durant ces quelques minutes... Et pourtant, à la fin, le géant japonais a enfin dévoilé les courbes de la PlayStation 5 ! Il y aura deux modèles, la standard avec mange disque et la Digital Edition, qui ont été exhibées et comparées au travers de quelques images appétissantes. Pour terminer, et point fort sympathique à noter, le jeu Astro's Playroom sera préinstallé dans la plateforme.