Resident Evil Village : horreur au à la campagne, RE VIII confirmé sur PS5, Xbox Series X et PC !

En voilà un qui était attendu depuis de longs mois. La rumeur autour d'un Resident Evil VIII courait depuis avant même l'arrivée de Resident Evil 3, mais c'est bien lors de l'évènement Le Futur du Jeu Vidéo que Capcom l'a introduit.

Il nous fera visiblement retrouver Ethan, parti en exploration dans un village enneigé où il croisera des personnalités plus qu'étranges, avec un gameplay à la première personne. Des loups-garous seront de la partie, comme le voulaient les fuites, et il retrouvera même un Chris Redfield qui a pris de l'âge et de l'embonpoint. À priori, si vous voulez plus d'information, les leaks d'AestheticGamer étaient exacts.

Se déroulant quelques années après Resident Evil 7 Biohazard, VILLAGE débute avec Ethan Winters et sa femme Mia vivant paisiblement dans un nouveau lieu, bien loin de leur séjour d’enfer dans la propriété des Bakers. Alors qu’ils reconstruisent une nouvelle vie ensemble, la tragédie les frappe à nouveau. Chris Redfield, le héros légendaire de la série Resident Evil qui a fait une brève apparition dans le volet précédent, fait à nouveau irruption dans le quotidien du couple pour en changer le cours à jamais… L’action est de nouveau en vue à la première personne comme dans l’épisode précédent et vous endosserez à nouveau le rôle d’un Ethan désemparé et brisé qui se retrouve confronté à de nouvelles monstruosités se répandant dans un village. Tout au long de ce voyage terrifiant, les joueurs se battront pour leur survie, poursuivis par de vicieux ennemis inédits qui ont infesté cette région enneigée. Grâce aux capacités des consoles de nouvelle génération, le réalisme et le sentiment de peur rendront plus intense encore chaque combat désespéré pour la survie, tandis que les moments plus calmes vous laisseront, terrifié, imaginer quelles nouvelles frayeurs vous attendent au prochain tournant.

Comme prévu, le titre sera stylisé en Resident Evil Village, avec le 8 romain s'imbriquant dans le mot « village ». Sa sortie est prévue en 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC via Steam, et de nouvelles informations sont d'ores et déjà prévues pour août prochain.