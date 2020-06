Oddworld: Soulstorm, une bande-annonce explosive sur PS5 où Abe joue son destin

Le fond de la saga Oddworld a beau ne jamais avoir été rose, le nouvel épisode va prendre une tournure autrement dramatique. Oddworld Inhabitants a montré une nouvelle bande-annonce d'Oddworld: Soulstorm lors de l'évènement Le Futur du Jeu Vidéo, et elle est surprenante.

Abe se retrouve visiblement pris dans un conflit qui le dépasse et qui va aussi bien le mettre en danger que toute sa planète. Si le gameplay en side scrolling sera toujours de la partie, il sera au service de séquences de jeu parfois épiques et théâtrales qui devraient surprendre jusqu'aux habitués de la franchise, et que nous n'avions pas vu sous cet angle lors des précédentes vidéos.

Aucune date de sortie n'est mentionnée, mais Oddworld: Soulstorm verra forcément au moins le jour sur PS5.