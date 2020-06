Marvel's Spider-Man: Miles Morales, un nouvel épisode annoncé en vidéo

De la soirée dédiée à la PlayStation 5, Sony a fait très fort d'entrée en dévoilant Marvel's Spider-Man: Miles Morales, un nouveau jeu qui met de côté Peter Parker au profit du personnage déjà introduit dans le Spider-Man d'Insomniac Games.

Il faut pour l'instant se contenter d'un court teaser où le jeune Miles Morales a bien grandi depuis le précédent volet, arborant sa fameuse combinaison noire et rouge. Comme dans tout bon jeu d'action et d'aventure, le super-héros devra sauver la veuve et l'orphelin dans les rues de New York.

Pour le moment, Marvel's Spider-Man: Miles Morales est attendu en fin d'année 2020 sur PlayStation 5, sans plus de précisions, mais les fans ont de quoi se réjouir !