GhostWire: Tokyo, Shinji Mikami nous présente enfin du gameplay

Tango Gameworks avait dévoilé GhostWire: Tokyo lors de la conférence de l'E3 2019, et il faut bien avoué que ce nouveau titre, produit par Shinji Mikami, était très sombre, mais aussi très énigmatique. Heureusement, le papa de Resident Evil et The Evil Within est de retour aujourd'hui avec du gameplay, et ça ne fait pas dans la dentelle.

Le joueur doit sauver Tokyo, rien que ça, dans une ambiance démoniaque, de nombreuses créatures surnaturelles sont en effet visibles dans la courte séquence ci-dessus. GhostWire: Tokyo sera donc un jeu d'action à la première personne explosif et mystique, le joueur disposant de pouvoirs très puissants pour affronter les esprits qui se dresseront devant lui. Un titre qui nous promet une atmosphère pour le moins atypique et surnaturelle.

Toujours pas de date de sortie pour GhostWire: Tokyo, le titre est attendu en 2021 sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X et PS5, évidemment.