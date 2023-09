Ghostwire: Tokyo, un sacré palier franchi pour le jeu d'action surnaturel

Fondé par Shinji Mikami, papa des Resident Evil, Tango Gameworks a évidemment commencé par faire des survival-horror, les The Evil Within, avant de légèrement changer de registre avec Ghostwire: Tokyo, un jeu d'action et d'aventure qui nous permettait d'explorer en monde ouvert les ruelles de la capitale japonaise et faire face à des créatures surnaturelles issues du folklore local.

Cette semaine, Tango Gameworks et l'éditeur Bethesda annoncent que Ghostwire: Tokyo a attiré six millions de joueurs. Un joli chiffre pour ce titre qui n'a pas autant défrayé la chronique que les aventures de Sebastian Castellanos, mais il faut quand même préciser que le jeu est d'abord sorti sur PC et PlayStation 5, puis un an plus tard sur Xbox Series X|S et dans le Game Pass, de quoi faire grimper le chiffre de joueurs sans forcément parler de ventes réelles.

Quoi qu'il en soit, Ghostwire: Tokyo reste un petit succès populaire, mais il n'est pas certain que cela suffise à lancer la production d'une suite. Vous pouvez retrouver le jeu à 29,99 € sur Amazon.

