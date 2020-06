GhostWire: Tokyo, « un tout nouveau type de jeu » selon Shinji Mikami

Nous devons à Tango Gameworks les deux The Evil Within. Le studio dirigé par Shinki Mikami planche actuellement sur une toute nouvelle franchise, GhostWire: Tokyo, dévoilée il y a pile un an lors de l'E3 2019 et encore très mystérieuse. Forcément, la moindre intervention du directeur de l'équipe Shinji Mikami à ce sujet n'en est que plus intéressante.

Le mythique créateur de Resident Evil a ainsi évoqué chez IGN le développement et le départ de la directrice créative Ikumi Nakamura, ainsi que le fait qu'il n'a fait qu'aider sur ce projet sans le diriger. Il l'a même décrit comme « un tout nouveau type de jeu ».

GhostWire Tokyo est un tout nouveau type de jeu, donc j'espère vraiment que les gens l'attendent avec impatience. Nous avons commencé avec l'idée que la réalisatrice Ikumi Nakamura avait et ce qu'elle voulait faire. L'équipe initiale a commencé avec environ cinq personnes et nous y avons travaillé pendant six mois. Nous sommes ensuite passés à 10 personnes et nous y avons travaillé pendant quelques années avant de passer à la pleine production. C'est probablement la plus longue durée que j'ai passée sur un jeu que j'ai fait à ce jour. Je suis venu aider l'équipe au début de 2019.

Un représentant de Tango Gameworks a précisé que Shinji Mikami n'était bien qu'un « assistant » et pas le directeur du développement, même si son expérience et son rôle de producteur exécutif auront forcément un impact remarquable sur le produit final. Malgré son implication moindre que dans certains de ses titres, cela fera du jeu celui dans lequel il aura été le plus longtemps mêlé avant sa sortie.

M. Mikami parle de l'équipe GhostWire: Tokyo ici, et pour les projets où il n'est pas le directeur, il respecte les opinions du directeur et se concentre uniquement sur de l'assistance, donc quand il dit qu'il parle « d'aide », il n'est pas humble. Cependant, M. Mikami est le producteur exécutif de Tango et possède une vaste expérience dans la création de jeux, il aide donc le réalisateur à rendre le jeu « plus amusant pour le joueur ».

GhostWire: Tokyo ne sera donc pas un jeu de Shinji Mikami à proprement parler, même s'il aura nécessairement un peu de sa patte. Mais avant de se poser des questions sur la paternité du projet, il faudrait déjà savoir à quoi il ressemble.

