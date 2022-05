Ghostwire: Tokyo, le directeur du jeu veut faire des DLC, et même des suites

Tango Softworks, jusqu'ici connu pour les The Evil Within, a sorti en début d'année Ghostwire: Tokyo, un jeu d'action et d'aventure nous plongeant dans la capitale japonaise, envahie par des créatures surnaturelles qu'il faut repousser à l'aide de pouvoirs magiques. Un titre qui a séduit les joueurs et la presse spécialisée.

Dans un entretien accordé à IGN Japan, le directeur du jeu Kenji Kimura a dévoilé qu'il aimerait bien faire une suite à Ghostwire: Tokyo, mais également des DLC pour le premier volet. Mais il n'y a rien de confirmé pour le moment :

Je pense que lorsque les choses se calmeront un peu plus et que je me serai un peu posé, j'aurais des idées de DLC et de suites, et je voudrais les faire. Rien n'a été encore décidé, donc je ne peux rien vous dire de plus que cela.

La question des plateformes et des droits se posera si tout cela venait à voir le jour, car si Ghostwire: Tokyo est pour le moment exclusif aux PS4, PS5 et PC, Tango Softworks appartient désormais à Microsoft, suite au rachat de Bethesda et de sa maison-mère ZenixMax. Le titre devrait sortir un jour ou l'autre sur Xbox, mais concernant la suite, elle risque bien d'être exclusive aux machines de Microsoft, si elle doit voir le jour. Vous pouvez retrouver Ghostwire: Tokyo à 35,99 € sur Gamesplanet.

