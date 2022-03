Ghostwire: Tokyo, les bons mots de la presse exhibés en vidéo

Après des années d'attente, c'est aujourd'hui que sort Ghostwire: Tokyo, nouveau jeu d'action de Tango Softworks, un studio pour rappel fondé par Shinji Mikami (Resident Evil) et qui n'a proposé pour l'instant que deux opus de la franchise The Evil Within. C'est donc une nouvelle expérience qui s'offre aux joueurs aujourd'hui.

Bethesda, éditeur du jeu et propriétaire de Tango Softworks, avait déjà partagé une bande-annonce de pré-lancement il y a quelques jours, il est de retour avec cette fois une vidéo regroupant les avis très positifs de la presse spécialisée française. JV Jeuxvideo.com parle d'un jeu « mémorable », le titre inclut « un monde ouvert fascinant » pour JVFR, Gameblog parle d'un jeu « très beau », idem pour IGN.fr qui évoque « des graphismes magnifiques ».

Ghostwire: Tokyo est pour rappel disponible sur PlayStation 5 et PC uniquement, notre test arrivera très prochainement et vous pouvez vous procurer le jeu via notre guide d'achat : BON PLAN sur Ghostwire: Tokyo, où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot).