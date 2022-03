The King of Fighters XV : la Team Garou est disponible, une vidéo avec les bons mots de la presse diffusée et un tournoi français à l'horizon

Nous avions laissé The King of Fighters XV le mois dernier avec sa bande-annonce de lancement et un court-métrage vraiment aguicheur, mais nous sommes loin d'avoir fini d'entendre parler de lui. Son actualité du moment est bien chargée, puisqu'il a donc intégré le roster de l'EVO 2022 et pas moins de 29 pistes musicales issues de KOF 2002 ont été ajoutées gratuitement à son mode DJ STATION. Les possesseurs du Team Pass 1 peuvent eux découvrir trois combattants supplémentaires depuis hier, puisque la Team Garou composée de Rock Howard, Gato et B. Jenet est disponible. Nous avions déjà pu les voir en action et c'est un accolades trailer qui nous apprend la nouvelle.

Les fans de Garou: Mark of the Wolves peuvent également se réjouir de voir que SNK a utilisé une version remixée du thème Sympathy for the Wolves pour l'équipe, à écouter ci-dessous.

ROCK HOWARD Fils du redoutable Geese Howard, ce jeune combattant au passé compliqué a été élevé par Terry Bogard. C'est un véritable prodige en ce qui concerne le combat. Rock a appris différents styles d'affrontement de la part de son père et de son beau-père. B. Jenet l'a convaincu de rejoindre la Team Garou pour ce KOF. GATO Ce maître combattant s'aventure toujours loin de sa meute. Il est animé par la vengeance après le décès de sa mère des mains de son père. Bien qu'il souhaitait suivre son propre chemin, B. Jenet l'a invité à rejoindre l'équipe en lui promettant en échange des informations sur la localisation de son père. B. JENET Meneuse de la bande des pirates, B. Jenet voyage à travers le monde. Fille de la famille Behrn, un cartel international très influent. Elle décida de s'enfuir pour former Lillien Knights, s'ennuyant de sa luxueuse vie. À la suite des évènements tumultueux des précédents KOF, B. Jenet se doute que le pire est encore à venir et rejoint cette nouvelle édition pour découvrir ce qu'il se trame.

Par ailleurs un tournoi est organisé pour la France par en partenariat entre SNK Corporation et Koch Media, casté par TPK et MrQuaRaté. Tous les détails sont donnés ci-dessous si vous souhaitez participer.

Phases de qualification en ligne Le samedi 19 mars 2022 pour les joueurs PlayStation 4.

Le samedi 26 mars 2022 pour les joueurs PC. Phases finales Les 8 joueurs qui remporteront les qualifications participeront aux phases finales qui auront lieu à Paris le 9 avril 2022. Les frais de logement et de déplacement seront pris en charge pour les gagnants des qualifications. Conditions de participation Le tournoi est uniquement réservé aux joueurs habitant en France métropolitaine.

Pour les participants mineurs, ils devront être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur légal majeur, lors des phases finales qui se dérouleront à Paris. De plus, ils devront également disposer d'une décharge signée par l'un de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux, les autorisant à participer à la compétition.

L'organisation du tournoi et les participations se dérouleront sur le serveur Discord français officiel du jeu : https://discord.gg/FR3bK6egvQ.

Les lots suivants seront à la clé : Un stick arcade KOF XV exclusivement conçu pour le tournoi, une version Omega du jeu, les DLC du Team Pass, un trophée KOF XV, des goodies tels qu'un T-shirt, des cartes et des illustrations. Format du tournoi Tournoi en double bracket

Mode de combat : CLASSIQUE

Temps : 60 secondes

2 matchs gagnants, avec possibilité de changer d'équipe pour le perdant du dernier match.

En mai prochain, la Team South Town viendra à son tour gonfler les rangs de KOF XV, suivie par deux autres regroupées dans un Team Pass 2. Si le jeu vous intéresse, il est vendu à partir de 49,99 € sur Amazon.

Voir aussi : UNBOXING The King of Fighters XV Omega Edition : notre déballage maison en photos et vidéo