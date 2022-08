The King of Fighters XV accueillera la Team Samurai puis d'autres DLC en 2023, un nouveau jeu Fatal Fury (Garou) teasé !

L'EVO 2022 est le rendez-vous incontournable de la scène du versus fighting, alors il n'est pas étonnant que les éditeurs et développeurs choisissent d'y effectuer de grosses annonces. C'est notamment le cas de SNK avec The King of Fighters XV, qui a dévoilé la date de sortie de la Team Awakened Orochi, en plus de promettre du cross-play pour 2023 et une Saison 2. Nous avions également rendez-vous lors des finales du tournoi pour découvrir la 4e équipe en DLC, qui sera disponible pour les possesseurs du Team Pass 2. Eh bien, ça n'a pas manqué, avec d'autres annonces dans la foulée, le tout réuni dans une nouvelle bande-annonce.

Ce sont donc Haohmaru, Nakoruru et Darli Dagger qui intégreront le jeu au sein de la Team Samurai cet automne, tous les trois venus de Samurai Shodown. L'emphase est d'ailleurs mise sur le fait que les personnages principaux de Fatal Fury (Terry Bogard), The King of Fighters (Kyo Kusanagi), Art of Fighting (Ryo Sakazaki) et Samurai Shodown (Haohmaru) seront réunis dans un même jeu pour s'affronter.

Et en 2023, en plus du cross-play entre toutes les plateformes, ce sont Shingo Yabuki et Kim Kaphwan qui deviendront jouables, entre autres. Visiblement, le modèle de Team Pass ne sera pas repris, à moins d'une surprise.

Et SNK n'est décidément pas venu les mains vides à cet EVO 2022, car en plus de ces annonces concernant KOF XV et du rollback netcode pour Samurai Shodown, il a également officialisé un nouveau jeu dans l'univers de Fatal Fury / Garou, plus de 20 ans après la sortie originelle de Garou: Mark of the Wolves, depuis ressorti sur PS4, entre autres. Pour le moment, hormis Rock Howard et deux autres personnages ombrés dans une ruelle, à priori Billy Kane et Kain R. Heinlein, nous n'avons rien de plus à nous mettre sous la dent, mais cette simple annonce va en ravir plus d'un.

