The King of Fighters XV : une date pour la Team Awakened Orochi, la 4e Team bientôt dévoilée, du cross-play et une Saison 2 à venir

L'EVO 2022 se tient ce week-end et SNK n'a pas manqué d'y effectuer quelques annonces, même s'il garde encore quelques révélations sous le coude pour les finales. The King of Fighters XV est le premier concerné, avec le contenu de son Team Pass 2. La première équipe nous est déjà connue, à savoir la Team Awakened Orochi, qui a déjà eu droit à sa bande-annonce et tous les détails utiles avant son lancement à une exception près : sa date de sortie.

Eh bien, nous pourrons mettre les mains sur Orochi Yashiro, Orochi Shermie et Orochi Chris la semaine prochaine, pas plus tard que ce lundi 8 août. La Team 4 sera elle dévoilée lors des finales et sera accompagnée de plusieurs morceaux supplémentaires pour la DJ Station, ce n'est donc plus qu'une question d'heures avant de la découvrir. Au-delà de ça, une Saison 2 de contenu est d'ores et déjà prévue et du cross-play entre toutes les plateformes arrivera en 2023 (donc pour Xbox Series X|S et PC), lui qui est pour le moment uniquement possible entre PS4 et PS5.

Au passage, Samurai Shodown a rapidement donné de ses nouvelles, puisqu'il aura droit à du rollback netcode au printemps 2023 sur PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et EGS) grâce à l'aide de Code Mystics, se basant justement sur ce qui a été fait avec KOF XV. Vous pouvez acheter ce dernier sur Amazon à partir de 47,37 €.