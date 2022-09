The King of Fighters XV : l'arrivée de la Team Samurai datée, ses trois combattants exhibent leurs offensives en vidéo

Pour l'EVO 2022, SNK avait frappé fort en annonçant le retour de Fatal Fury / Garou dans un jeu inédit dont il nous tarde de connaître davantage de détails. En parallèle, les futurs contenus de The King of Fighters XV avaient été introduits avec une Saison 2 prévue pour 2023 et avant ça l'arrivée de la Team Samurai en guise de DLC payant pour cet automne, devant ajouter trois combattants de Samurai Shodown, à savoir Haohmaru, Nakoruru et Darli Dagger. Place désormais à leur bande-annonce de gameplay nous introduisant à leurs techniques et qui nous révèle également la date à laquelle ils deviendront jouables.

La Team Samurai intégrera le roster de KOF XV la semaine prochaine, le mardi 4 octobre 2022, portant le nombre de personnages jouables à 54. Vous pouvez retrouver ci-dessous une présentation de tout ce beau monde si jamais vous n'êtes pas familier avec.

Haohmaru (Daiki Nakamura) est un voyageur déterminé à maîtriser tous les aspects du combat d'épée. Audacieux, il déteste la lâcheté et vagabonde de pays en pays, saké à la main, à la recherche d'un duel avec quiconque ose se mesurer à lui. Afin d'aider son amie Nakoruru, et pour affronter de nouveaux adversaires, il voyage loin dans l'espace et le temps jusqu'à atterrir dans l'arène de KOF.

Nakoruru (Mai Nakahara) est une guerrière Kamuy dotée de la capacité mystique de communiquer avec l'environnement. Elle s'est dévouée à protéger la nature à tel point qu'elle s'est transformée en esprit de la terre. Accompagnée d'Haohmaru et de Darli, elle retourne dans le présent afin d'empêcher la résurrection de Verse et d'exorciser le mal.

Darli Dagger (Yu Kobayashi) est une charpentière qui dirige un atelier sur une île. En complément de sa force monstrueuse, elle combat en mettant à profit les compétences acquises à travers son métier et les techniques d'auto-défense apprises auprès des pirates. Elle rejoint Haohmaru pour aider Nakoruru dans sa mission. En plus de pouvoir observer les dernières avancées en matière de construction de bateau, Darli prépare sa lame à d'intenses batailles !

Par ailleurs, le même jour, de nouvelles musiques seront ajoutées gratuitement à la Station DJ pour varier le fond sonore durant les matchs. Elles proviendront de KOF: Maximum Impact, KOF: Maximum Impact 2 et KOF Maximum Impact Regulation "A". D'autres sont prévues à l'avenir.

