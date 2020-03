GhostWire: Tokyo, un « intéressant parallèle avec DOOM Eternal » évoqué par le président de Bethesda

L'E3 2019 a permis de découvrir deux nouvelles licences chez Bethesda : Deathloop du côté d'Arkane Studios, et GhostWire: Tokyo chez Tango Gameworks. Les deux projets sont malheureusement complètement muets depuis, ce dernier n'ayant par exemple uniquement fait parler de lui que pour le départ de sa fantasque directrice créative Ikumi Nakamura.

GhostWire: Tokyo doit nous faire enquêter sur une série d'étranges disparitions, sur fond de complot, phénomènes occultes et légendes urbaines. Mais il se pourrait qu'en termes d'univers ou de mécaniques de gameplay, il partage des similarités avec DOOM Eternal, comme l'a confié le directeur de Bethesda Softworks Pete Hines au micro de Greg Miller, lors du dernier numéro du podcast We Have Cool Friends de Kinda Funny Games.

À propos de Deathloop et GhostWire, je suis vraiment impatient que vous voyiez les jeux par vous-mêmes. Je ne dirai rien maintenant, mais il y a un parallèle intéressant avec DOOM Eternal dont je vous parlerai une fois que nous montrerons GhostWire, pour lequel je suis curieux de savoir si vous avez remarqué quelque chose ... Après l'avoir montré, je vous l'expliquerai un peu. Je suis certain que nous reparlerons d'où se situe la connexion entre ces deux titres.

Mais où veut en venir Pete Hines ? Alors que nous n'avons encore vu qu'une bande-annonce de GhostWire: Tokyo, difficile de savoir quel lien il pourrait avoir avec l'ultra-violent et nerveux DOOM Eternal. Le successeur spirituel de The Evil Within sera-t-il un FPS ? Se déroulera-t-il en Enfer ? Proposera-t-il un multijoueur type Battlemode ? Les univers sont-ils plus liés que ce que nous imaginons ? Affaire à suivre, mais dans tous les cas, il est toujours bon d'entendre parler de la bonne santé du développement. GhostWire: Tokyo n'a pas encore de date de sortie ni de console d'accueil officielle.