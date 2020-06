Gran Turismo 7 annoncé sur PS5 !

C'est durant son petit live que Sony Interactive Entertainment a annoncé une excellente et grande nouvelle, la venue de Gran Turismo 7 sur PS5. Polyphony Digital veut exciter les fans en partageant une courte séquence de gameplay qui en jette. De ce que nous pouvons en voir, le rendu est vraiment impressionnant.

Et pour cause, les jeux de lumière semblent maîtrisés, les textures tirent vers le réalisme, les décors sont bondés. Pour résumer tout cela, de la pure folie. Bien évidemment, l’éditeur livrera de plus amples informations dans les heures/jours qui viennent, restez donc à l'écoute !

Et la date de sortie ? Gran Turismo 7 pour le line-up ? Rien n'a été communiqué pour le moment.