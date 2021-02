BILAN du State of Play : un évènement PlayStation convaincant ? Toutes les annonces à ne pas louper

Sony Interactive Entertainment fait un peu comme Nintendo et a annoncé un direct pour dévoiler quelques productions à venir sur PS4 et PS5. Ainsi, il y a quelques heures, les joueurs du monde entier se sont rassemblés pour suivre ce petit évènement derrière leurs écrans. Du God of War ? Horizon ? Eh bien... non. La firme japonaise est revenue sur des titres connus.



Ainsi, nous avons eu droit à un aperçu de la version PS5 de Crash Bandicoot 4: It's About Time, nos mirettes se sont posées sur du gameplay de Returnal, Sifu, une production survitaminée conçue par les papas d'Absolver, a été annoncée, Oddworld: Soulstorm a eu droit à une date de sortie, quelques phases in-game de Kena: Bridge of Spirits ont été exhibées, et une nouvelle bande-annonce de Deathloop a été diffusée durant le live.

Et le « one more thing » pour faire vibrer ? Il s'agit de... Final Fanatsy VII Remake qui va de nouveau s'inviter dans nos rayons dans une édition dite « Intergrade », incluant au passage de nouveaux modes, ou encore un chapitre inédit mettant en scène la belle Yuffie. Chose à prendre en compte, seuls les possesseurs de la PS5 seront concernés. Notez que si vous avez la version PS4, vous pourrez jouir d'une « mise à jour » qui vous permettra d'obtenir l'édition PS5 gratuitement (sans les contenus supplémentaires, bien évidemment).

Que pensez-vous de tout cela ? Avez-vous apprécié ces quelques minutes ?