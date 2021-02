Returnal déjà de retour avec un nouvel aperçu de gameplay pour le State of Play

Le State of Play de ce jeudi soir a sans doute eu de quoi fausser bien des pronostiques de joueurs de par son contenu. S'il y avait bien un jeu que nous n'attendions pas de revoir de sitôt, c'était bien Returnal, qui s'était déjà montré la veille dans une bande-annonce dédiée aux environnements de la planète Atropos. Mais soit, quoi de neuf dans ce monde hostile généré de manière procédurale ?

Eh bien, nous avons surtout droit à un nouvel aperçu de son gameplay frénétique, ainsi qu'à quelques éléments liés au scénario, impliquant un mystérieux signal White Shadow ayant attiré Sélène sur Atropos et le passé de cette dernière, qui la conduira dans une maison aux faux airs de celles de P.T. issue de ses souvenirs.

Mikael Haveri, directeur marketing chez Housemarque, a pris la parole sur le PlayStation Blog pour commenter la diffusion de cette vidéo :

À l’origine, Returnal est un jeu de tir frénétique et impitoyable. Nous nous sommes beaucoup inspirés de différents genres (notamment le rogue-like) et avons créé quelque chose de spécial qui propose des défis uniques, avec la précision de gameplay pour laquelle nous sommes connus pour pilier central.

Le State of Play parle également d’un aspect plus inédit pour un jeu Housemarque : la façon dont nous avons créé une ambiance tangible à travers laquelle vous allez retrouver les fragments d’une histoire mystérieuse. L’histoire est un élément important de l’expérience Returnal, mais elle est racontée de manière subtile. Durant votre aventure, vous trouverez des journaux vocaux et des bribes de réalités alternatives sans pour autant détourner votre attention de l’action bullet hell principale du jeu. Tout cela s’assemble pour former une histoire nuancée et personnelle dans laquelle nous avons hâte de vous voir plonger, en particulier les séquences jouables dont vous entendrez parler très bientôt...

Nous espérons que cela vous plaira et que vous avez hâte d’en savoir plus à l’approche de la sortie !