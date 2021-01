Returnal : détails et vidéo pour tout savoir du gameplay de l'exclusivité PS5

Même s'il n'est pas le plus attendu du line-up, Returnal sera bien la première grosse exclusivité PS5 depuis le lancement de la console. Le titre de Housemarque, spécialiste des shoot'em up, sera cette fois orienté TPS, tout en conservant la nervosité et les idées des jeux avec des vaisseaux emblématiques du studio. Et si vous n'avez pas encore pris le temps de bien comprendre comment fonctionne son gameplay, comme avec les derniers journaux des développeurs, l'équipe fait le point à ce sujet sur le PlayStation Blog, avec en prime une vidéo de gameplay enrichissante.

Returnal proposera donc des séquences de shoot arcade, avec des armes et des compétences variées à améliorer pour éliminer des adversaires aux faiblesses différentes. Le mélange des genres passera aussi par son côté rogue-like : la mort nous ramènera au début d'un cycle, avec la possibilité de conserver certains objets et d'en débloquer d'autres pour percer les mystères d'Atropos. Ajoutez à cela une notion de risque et récompense avec du loot à collecter, et vous obtenez un jeu qui risque bien d'intéresser les adeptes de ce style d'expérience. Trêve de paraphrase, place au discours du directeur créatif Harry Krueger.

Nous avons essayé de créer un mélange des genres unique dans Returnal. C’est une combinaison du gameplay action et arcade dont nous avons le secret, de contrôles réactifs et de séquences bullet hell, le tout à la troisième personne. C’est un jeu aux combats rapides et frénétiques, aux mécaniques de tir intense, riche en exploration et en obstacles à franchir au cours de votre aventure dans les environnements d’Atropos générés de façon procédurale. Nous avons créé Returnal pour en faire une expérience difficile et gratifiante, avec assez de diversité et de profondeur pour vous donner envie de réessayer « une dernière fois » après chaque tentative.

Éclairs ou tentacules

Selene aura de nombreux appareils et armes à sa disposition pour survivre sur la dangereuse planète Atropos. Elle en a apporté certains et trouvera le reste en chemin. La vidéo ci-dessus montre certaines des compétences que vous trouverez en jouant à Returnal, dont nous parlerons plus bas.

Le jeu contient un certain nombre d’armes de base qui s’améliorent au fur et à mesure du jeu. Par exemple, le Disperseur ptyalonique fonctionne de façon très similaire à un fusil à pompe classique. Mais à mesure que vous progresserez, vous déverrouillerez et ajouterez différents attributs d’arme. Chacun d’eux octroie un modificateur de gameplay unique à l’arme de base. Ces attributs d’arme sont conçus spécialement pour chaque type d’arme. Votre Disperseur ptyalonique peut par exemple tirer des projectiles explosifs ou faire apparaître des flaques d’acide à l’impact, tandis que l’Électrobaliseur peut extraire du butin sur les ennemis ou générer un bouclier pour le joueur. Ces attributs d’arme se cumulent, et leurs effets cumulés peuvent avoir des résultats très surprenants et créer des styles de jeu uniques à explorer.

Chaque arme aura également un tir secondaire sélectionné aléatoirement dans notre vaste catalogue allant des impulsions électriques du Flux électrique aux tentacules de la Capsule de vrilles.

Vous pourrez l’utiliser sans retirer votre doigt de la gâchette avec les contrôles par défaut : grâce à la gâchette adaptative de la manette DualSense, il vous suffit d’appuyer partiellement sur L2 pour viser et utiliser votre tir principal, ou d’enfoncer complètement la gâchette pour activer le tir secondaire.

Avec 10 armes de base, plus de 90 attributs d’arme (chacun disposant de trois niveaux) et 10 tirs secondaires, il y a énormément de combinaisons à essayer pendant votre aventure.

Bien que de nouvelles armes apparaissent fréquemment, Selene ne peut avoir qu’une arme à la fois, alors choisissez judicieusement. Certains défis et ennemis nécessiteront différentes stratégies pour triompher. Vous devrez vous adapter constamment, expérimenter avec différentes armes et affûter votre maîtrise pour survivre sur Atropos.

De véritables progrès

Pour Selene, la mort n’est pas une issue. Chaque mort renvoie Selene au début de la boucle temporelle, juste avant de s’écraser sur la planète. La plupart des compétences et des objets obtenus pendant le cycle précédent seront perdus… mais pas tous. Certains se conservent d’une session à l’autre, ce qui vous permet de progresser après chaque cycle.

Un de ces éléments persistants est le mystérieux Chtonos, un appareil extraterrestre qui génère un objet aléatoire au début de chaque cycle. Cet appareil mystique enregistre vos performances et lorsque vous accumulez assez de progression, vous obtenez un nouvel objet que vous pouvez utiliser immédiatement et qui sera également ajouté à votre collection de butin disponible.

Les objets que vous gagnez ou découvrez en explorant Atropos changeront votre manière de jouer et vous offriront une grande diversité d’effets et d’options stratégiques pour Selene. Il peut s’agir d’outils offensifs comme le Démanteleur, une bombe qui peut décimer tous les ennemis autour de vous, de consommables défensifs comme le Siphon cinétique, qui permet aux éliminations de mêlée de restaurer des PV, ou de reliques plus stratégiques qui donnent à Selene des avantages uniques sous certaines conditions.

Risque et récompense

Il y a beaucoup de butin à trouver sur Atropos, mais attention : tout ce qui brille n’est pas d’or. Certains objets appelés parasites ont à la fois des effets positifs et négatifs. Vous devrez y réfléchir à deux fois avant de ramasser un parasite qui vous soigne quand vos PV sont bas, mais qui fait également apparaître des flaques d’acide à la mort de vos ennemis, par exemple.

Prendre un parasite est une décision risquée, mais il existe des situations dans lesquelles vous pourrez faire pencher la balance en votre faveur avec, par exemple, une relique qui augmente vos PV max pour chaque parasite accroché à vous.

Il y aura beaucoup de situations dans lesquelles vous devrez faire un compromis entre risque et récompense et cela affectera drastiquement le déroulement de chaque cycle. Vous pourrez trouver un conteneur « maudit » qui contient du butin intéressant, mais l’ouvrir pourrait provoquer un dysfonctionnement infligeant des dégâts à Selene à chaque fois qu’elle ouvre un coffre ou une porte à l’aide d’une clé, et qui ne peut être réparé qu’en ramassant une grande quantité d’obolithes. Les obolithes peuvent être échangées contre des objets pour augmenter vos chances de survie, mais si vous vous en sortez bien, vous pouvez choisir de les dépenser pour activer un point de contrôle : si vous mourez, vous y réapparaîtrez avec tous vos objets et compétences actuelles plutôt que de recommencer le cycle.