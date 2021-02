Final Fantasy VII Remake Intergrade annoncé et daté sur PS5 avec un épisode inédit dédié à Yuffie et de multiples améliorations

Même si le State of Play n'a pas été riche en grosses annonces de AAA, il aura surpris avec son one more thing, qui a mis en avant l'un des jeux les plus appréciés de l'année 2020, Final Fantasy VII Remake. Eh oui, vous vous doutiez bien que Square Enix n'allait pas laisser passer l'occasion de porter son Action-RPG sur PS5. Sauf qu'il y a un sacré plot twist avec cette version, puisqu'elle ajoutera un épisode entièrement inédit dans lequel Yuffie Kisaragi sera jouable !

La jeune femme sera accompagnée dans cette nouvelle aventure nommée Final Fantasy VII Remake Intergrade par un certain Sonon, que nous pourrons découvrir à compter du 10 juin 2021. Cette version PS5 disposera également d'amélioration de gameplay, d'un mode Photo et aura droit à des modes Performance pour du 60 fps et Graphismes pour de la 4K. Si vous précommandez l'édition numérique, vous obtiendrez l'arme Cacstar pour Yuffie, ainsi qu'un artbook et une mini soundtrack si vous optez pour la Deluxe Digital. Vous pouvez retrouver tous les changements apportés dans la vidéo comparative ci-dessous :

Enfin, sachez que si vous possédez Final Fantasy VII Remake sur PS4, la mise à jour vers FFVIIR Intergrade sera gratuite. Vous pouvez donc vous jeter dessus dès maintenant pendant qu'il est vendu 37,89 € sur Amazon. En attendant la deuxième partie, ce nouveau contenu devrait ravir les fans.

